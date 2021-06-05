Велика палата ВСУ задовольнила апеляцію Вірастюка та ЦВК

5 червня 2021 , 11:40
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Джерело:

Суспільне

Велика палата ВСУ задовольнила апеляційні скарги Василя Вірастюка, "Слуги народу" та ЦВК. Таким чином, скасували попереднє рішення касаційного суду щодо визнання протиправними дії Центрвиборчкому про оголошення результатів виборів на окрузі №87

Суд ухвалив рішення відмовити у задоволенні позову кандидата у народні депутати Олександра Шевченка до ЦВК. Також з головного конкурента Вірастюка стягнуть до бюджету збір у розмірі 24 тисяч 970 гривень.

Раніше Скандальний 87 округ: вибори на Прикарпатті перетворились на зіткнення політсил

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

Вірастюк та ЦВК оскаржували рішення ВСУ

Зазначимо, що Велика палата Верховного Суду розпочала розглядати апеляцію Вірастюка та ЦВК ще 27 травня. В апеляції оскаржували рішення ВСУ про скасування протоколу Центрвиборчкому від 19 травня, у якому мовилось про офіційні результати виборів. Перерву оголосили до 5 червня.

Ще 23 травня Верховний Суд розглянув позов кандидата у нардепи Олександра Шевченка.  Служителі Феміди визнали протиправними дії ЦВК. Мовиться про протокол щодо результатів виборів на 87 окрузі, згідно з якими саме Василь Вірастюк – переможець голосування.

Важливо! ЦВК двічі оголошувала Вірастюка переможцем на довиборах на Івано-Франківщині. Спочатку – 22 квітня, а згодом, після того, як голосування на 6 дільницях визнали недійсним, вже – 19 травня.

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Автор: Ірина Пундор