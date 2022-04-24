На Великдень росіяни обстріляли Ізюмський район та зруйнували школу

На Великдень російські окупанти обстрілювали Ізюмщину, що на Харківщині. Своєю атакою вороги зруйнували школу та низку житлових будинків.

Відповідну інформацію оприлюднила Харівська обласна прокуратура ввечері 24 квітня. Це трапилось на 60 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти на Великдень зруйнували школу та житлові будинки

Харківська прокуратура почала досудове розслідування у 2 кримінальних справах за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Зокрема відомо, що російську окупанти обстріляли:

село Подолівка Ізюмського району та зруйнували там школу;

село Архангелівка Ізюмського району та пошкодили низку житлових будинків.



Окупанти продовжують обстрілювати Україну

Відомо, що досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ в Харківській області.

До речі, попередньо Росія відмовилась встановити Великоднє перемир'я та цинічно 24 квітня продовжує обстрілювати міста України з написами на снарядах "Христос воскрес".

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