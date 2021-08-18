"Великі міжнародні теми": Меркель на зустрічі з Путіним планує обговорити Україну та Афганістан

Ангела Меркель під час свого візиту до Москви планує обговорити з Володимиром Путіним теми України та Афганістану. Окрім того, на порядку денному може бути питання Білорусі.

Офіційний представник уряду Штеффен Зайберт під час брифінгу розкрив деталі майбутньої зустрічі президента Росії Путіна та канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Зокрема, він оприлюднив пріоритетні теми.

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Мовитиметься про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для рішення якого Росія може зробити більше, аніж робить, про Білорусь,

– наголосив Зайберт.

Окрім того, він зауважив, що не оминуть тему Афганістану.

Візит Меркель до Москви: головне

Про візит Меркель до Москви повідомили 13 серпня.

До російської столиці канцлерка прибуде 20 серпня.

У Кремлі наголосили, що політики обговорять стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва країн у різних сферах.

Далі Меркель вирушить до Києва

В українську столицю канцлерка Німеччини завітає 22 серпня. Однак наразі невідомо, чи візьме вона участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила: "у неї (Меркель – 24 канал) все розписано по годинах. Вона не може залишатися так, як вона хоче, дивлячись на успішність візиту".