Про це повідомили 23 липня. Наразі ґрунт у цьому місці зупинився, проте ризик обвалу ділянки досить високий.

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Перекрили для авто

На відео видно, що там вся доріжка вкрита тріщинами. Десь вони дуже маленькі, а подекуди досить широкі.

Також завдяки тіні помітно, що ями там досить глибокі. Наразі рух автомобілів у цьому місці заборонений. Однак пішки поки ходити можна.

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