В Офісі Президента прогнозують великий інвестиційний бум в Україні
Наші європейські партнери мають адекватне розуміння, що Росія веде варварську війну проти України та робить акцент на руйнуванні цивільної інфраструктури. Крім того, вони розуміють, що нашій державі потрібна допомога і сьогодні, і після війни.
Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, важливим також є готовність Європарламенту проговорювати резолюцію щодо визнання Росії спонсором тероризму.
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В Україні буде бум допомоги від партнерів
Так, після ухвалення відповідного рішення можна буде накладати арешт на майно та фінансові ресурси країни-агресорки. Це дуже важливо з точки зору післявоєнної відбудови держави. На думку радника голови ОП, після завершення війни в Україні буде бум допомоги від партнерів як фінансової, так і гуманітарної.
Багато країн будуть вважати за потребу допомогти Україні,
– зауважив Подоляк.
За його словами, сьогодні Україна є флагманом, який готовий нести максимальну відповідальність за те, щоб в Європі був інший безпековий контур, де не буде постійного страху перед Росією. Ба більше, ми доводимо, що країна-агресорка в нинішньому її вигляді не має права бути дотичною до європейської цивілізації, але платимо за це дуже велику ціну.
"Мені здається це вже розуміють і наші партнери. Вони не готові нести таку ж відповідальність за майбутнє Європи, як сьогодні несе Україна у військовому сенсі", – підкреслив радник голови ОП.
Подоляк спрогнозував інвестиційний бум в Україні після війни: дивіться відео
Допомога Україні від ЄС: останні новини
- Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що цього тижня Україна отримає черговий транш від Європи. Мовиться про 2,5 мільярда євро з пакета макрофінансової допомоги нашій державі у 9 мільярдів на 2022 рік.
- Крім того, Євросоюз спільно з державами, які входять до нього, надав Україні чималу фінансову допомогу. Так, від початку повномасштабного вторгнення наша держава отримала 8 мільярдів євро допомоги. І на цьому ніхто не планує зупинятися.
- Представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, Євросоюз рішуче підтримуватиме Україну. За його словами, робитимуть це доти, поки наша країна не прожене ворогів зі своєї території.
- Наприкінці листопада Європейський Союз презентує новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Так, пакет санкцій можуть схвалити вже на початку грудня.