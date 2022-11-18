В Офісі Президента прогнозують великий інвестиційний бум в Україні

Наші європейські партнери мають адекватне розуміння, що Росія веде варварську війну проти України та робить акцент на руйнуванні цивільної інфраструктури. Крім того, вони розуміють, що нашій державі потрібна допомога і сьогодні, і після війни.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, важливим також є готовність Європарламенту проговорювати резолюцію щодо визнання Росії спонсором тероризму.

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В Україні буде бум допомоги від партнерів

Так, після ухвалення відповідного рішення можна буде накладати арешт на майно та фінансові ресурси країни-агресорки. Це дуже важливо з точки зору післявоєнної відбудови держави. На думку радника голови ОП, після завершення війни в Україні буде бум допомоги від партнерів як фінансової, так і гуманітарної.

Багато країн будуть вважати за потребу допомогти Україні,

– зауважив Подоляк.

За його словами, сьогодні Україна є флагманом, який готовий нести максимальну відповідальність за те, щоб в Європі був інший безпековий контур, де не буде постійного страху перед Росією. Ба більше, ми доводимо, що країна-агресорка в нинішньому її вигляді не має права бути дотичною до європейської цивілізації, але платимо за це дуже велику ціну.

"Мені здається це вже розуміють і наші партнери. Вони не готові нести таку ж відповідальність за майбутнє Європи, як сьогодні несе Україна у військовому сенсі", – підкреслив радник голови ОП.

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