Чи можливий великий наступ Росії навесні: у США оцінили ризики

У США вважають, що побоювання щодо імовірного масштабного весняного наступу російських окупантів на Україну можуть бути перебільшені. Прикладом цього може слугувати тогорічний наступ.

Відповідну думку озвучив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Чарльз Браун. Він наголосив, що у 2023 році також говорили про "великий наступ", однак у росіян нічого не вийшло.

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США про наступ

На тлі затримок допомоги від США все частіше лунають думки, що під час майбутнього весняного наступу Росії вдасться досягти успіхів. Однак, на думку Чарльза Брауна, ці прогнози можуть бути перебільшені.

Я не знаю, чи зможуть росіяни здійснити великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на... що сталося протягом... минулого року, росіяни фактично кинули багато можливостей і особового складу, систем озброєння та транспортних засобів, щоб отримати те, що вони отримали,

– зазначив генерал.

Голова Об'єднаного комітету також акцентував на величезних втратах росіян під час цієї компанії. Він назвав це "м'ясорубкою".

Розмови про наступ Росії