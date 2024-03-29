Чи можливий великий наступ Росії навесні: у США оцінили ризики
Джерело:Defence One
У США вважають, що побоювання щодо імовірного масштабного весняного наступу російських окупантів на Україну можуть бути перебільшені. Прикладом цього може слугувати тогорічний наступ.
Відповідну думку озвучив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Чарльз Браун. Він наголосив, що у 2023 році також говорили про "великий наступ", однак у росіян нічого не вийшло.
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США про наступ
На тлі затримок допомоги від США все частіше лунають думки, що під час майбутнього весняного наступу Росії вдасться досягти успіхів. Однак, на думку Чарльза Брауна, ці прогнози можуть бути перебільшені.
Я не знаю, чи зможуть росіяни здійснити великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на... що сталося протягом... минулого року, росіяни фактично кинули багато можливостей і особового складу, систем озброєння та транспортних засобів, щоб отримати те, що вони отримали,
– зазначив генерал.
Голова Об'єднаного комітету також акцентував на величезних втратах росіян під час цієї компанії. Він назвав це "м'ясорубкою".
Розмови про наступ Росії
- У нещодавньому інтерв'ю Володимир Зеленський зазначив, що Україна гостро потребує озброєння, щоб протистояти російській агресії. Він повідомив, що українським військовим досі вдається стримувати російських окупантів. Але вони не матимуть можливості протистояти іншому великому російському наступу, який очікується в найближчі місяці.
- Водночас Зеленський акцентував, що ситуація на фронті натепер краща, аніж була два – три місяці тому, коли був величезний дефіцит артилерійських снарядів. Водночас він зазначив, що в Україні не бачили великого контрнаступу з боку Росії та що ворог не мав успіху.
- Головнокомандувач Олександр Сирський зазначав, що не можна ігнорувати інформацію про планування великого наступу Росії. Тому Україна реагує діями на такі повідомлення, зокрема будує фортифікації. Щодо можливої повторної спроби наступу на Харків Сирський зазначив, що в разі такого сценарію Харків стане для росіян фатальним містом.