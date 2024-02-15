Чи буде великий наступ Росії в Україні навесні: в НАТО відповіли

Нещодавно в ЗМІ поширили інформацію, буцімто росіяни готують великий наступ на Харків. Як бачимо, цього не сталося, і поки що окупанти зосереджені на Авдіївці. Чи зміниться щось навесні і чи піде Росія у великий наступ в Україні – розкаже 24 Канал.

Союзниця Росії, Білорусь, оголосила про початок контртерористичної операції (КТО) на кордоні з Україною. Але спікер ДПСУ Андрій Демченко вважає, що це не становить небезпеки.

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Чи нападе Росія на НАТО навесні

Хай якою є тактична ситуація зараз, видається малоймовірним, що Росія навесні зможе розпочати значну наступальну операцію,

– висловився представник керівництва Альянсу.

Те, що росіяни найближчими місяцями можуть перейти у великий наступ в Україні, навряд чи реально. Про це високопосадовець НАТО заявив журналістам у Брюсселі.

Росія і не здатна до масштабного нападу, і не готується до нього

Співрозмовник пояснив, які мають бути умови для наступу, – це передусім мобілізація. Причому значно більша за ту, яка є зараз. Але до президентських виборів росіяни не хочуть її проводити.

"Для того, щоби підтримувати серйозний наступ, Росії знадобилося б провести хвилю мобілізації. Але Путін не хоче цього робити дорогою до виборів. І хоча прихована мобілізація відбувається, ми це бачимо, але вона не дозволить розпочати справді серйозний наступ протягом весни", – пояснив чиновник.

Бої за Авдіївку він назвав невеликими операціями, мовляв, на окремих ділянках фронту будуть активні бойові дії.

Буде фокус на символічних невеликих операціях на кшталт того, що відбувається в Авдіївці, але стратегічного наступу ми не чекаємо,

– підсумував він.

Проте в Альянсі не знають, чи почнеться мобілізація в Росії після виборів.

Країни – члени НАТО готуються до нападу з боку Росії

Тим часом у Латвії уже готуються до можливого нападу Росії на НАТО. В Балтії зводять бункери, які мають затримати ворога на кордоні.