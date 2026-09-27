Буданов сказав, коли може відбутися великий обмін полоненими

Україна та Росія готуються провести черговий масштабний етап повернення військовослужбовців додому. Процес перебуває на фінальній стадії підготовки.

Радісну звістку для родин захисників анонсував очільник Офісу президента. Як повідомляє видання "Новини.LIVE", відповідну заяву він зробив у коментарі журналістам.

Коли чекати на повернення героїв?

Під час спілкування з пресою керівник відомства зазначив, що процес рухається дуже динамічно. Посадовець натякнув, що довгоочікувана подія станеться зовсім скоро.

Має бути взагалі дуже швидко. Я думаю, на тижні,

– уточнив Буданов.

Журналісти вирішили уточнити, чи дійсно йдеться саме про наступний тиждень. На це очільник розвідки відповів коротко, але оптимістично.

"Сподіваємося на це", – сказав Буданов.

Нагадаємо, що 24 серпня Україна в рамках спеціального етапу обміну полоненими повернула з російського полону ще 10 своїх військовослужбовців. Серед звільнених були представники Збройних сил України та Національної гвардії, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку.

Водночас Росія не демонструє такої ж готовності повертати українській стороні власних військових, які опинилися в полоні. Самі російські військовополонені зізнаються, що здивовані тривалістю свого перебування в Україні.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів росіянин Сергій. За його словами, чимало російських військовослужбовців залишаються в Україні протягом багатьох місяців, а деякі – навіть роками.