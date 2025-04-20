Великодні заяви Путіна не розповсюдились на Курщину та Білгородщину, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що заяви Путіна про "великоднє перемир'я" не розповсюдились на Курську та Білгородську області. Саме там наразі тривають бойові дії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави держави.

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Зеленський прокоментував великоднє перемир'я

Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що великодні заяви Путіна не розповсюдились на територію Курщини та Білгородської області. Там наразі тривають бойові дії, а російські удари продовжуються.

Президент підкреслив, що на частині напрямків фронту продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від очільника Кремля. Також російські війська застосовують дрони. Водночас, за словами Зеленського, на частині напрямків все ж стало тихіше.

Наші дії є та будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші – на столі, відповідь повинні дати в Москві,

– наголосив глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, однак також потрібна відповідна готовність Росії.

Президент додав, що очікує оновлення інформації з фронту в доповідях на 00:00.

Найголовніше – зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування – у Росії,

– підсумував він.