"Великоднє перемир'я", якого немає: все про цинічні заяви Путіна та як реагує Україна

Ввечері в суботу, 19 квітня, Владімір Путін заявив про так зване "великоднє перемир'я", яке нібито триватиме до 00:00 21 квітня. Попри цинічні заяви очільника Кремля, окупанти продовжують бойові дії вздовж усієї лінії фронту.

Що відомо про "великоднє перемир'я" та як на слова Путіна реагує Україна – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Путін оголосив "великоднє перемир'я"