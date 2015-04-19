"Великоднє перемир'я", якого немає: все про цинічні заяви Путіна та як реагує Україна
- Очільник Кремля Володимир Путін заявив про "великоднє перемир'я", яке нібито триватиме до 00:00 21 квітня.
- Незважаючи на ці заяви, російські окупанти продовжують бойові дії вздовж лінії фронту.
Ввечері в суботу, 19 квітня, Владімір Путін заявив про так зване "великоднє перемир'я", яке нібито триватиме до 00:00 21 квітня. Попри цинічні заяви очільника Кремля, окупанти продовжують бойові дії вздовж усієї лінії фронту.
Що відомо про "великоднє перемир'я" та як на слова Путіна реагує Україна – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Путін оголосив "великоднє перемир'я"
Андрій Коваленко пояснив, що росіяни намагаються зробити вигляд, що вони "миротворці", хоча й раніше відмовилися від безумовного припинення вогню. За його словами, зараз ворог здійснює інформаційну операцію: росіяни говорять про "перемир'я", але продовжують стріляти без зупинки. Їхньою головною метою є звинувачення України. Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що на фронті не спостерігається жодного припинення бойових дій. За його словами, на всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше, а найбільше – на Сході. Інформацію про те, що жодного припинення вогню немає, підтвердив також журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на військових. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що критерієм для оцінки готовності до миру мають бути дії, а не слова. Позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня ми беззастережно погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів. Росія відмовилася, Сибіга підкреслив, що російська відмова від припинення вогню триває вже 39 днів. Володиимир Зеленський назвав заяву очільника Кремля "черговою спробою Путіна пограти з життями людей". Президент додав, що в цей момент територією України ширилась повітряна тривога. О 17:15 в українському небі зафіксували російські ударні дрони, по яких працювали сили ППО та авіація. За словами Зеленського, "Шахеди" в українському небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву Путіна та нагадав, що ще 11 березня Україна прийняла пропозицію США про безумовне повне припинення вогню на 30 днів. Однак тоді Москва відкинула цю ідею. А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як пропонували партнери ще з 11 березня? Варто зазначити, що за час так званого "енергетичного перемир'я" російські війська неодноразово атакували цивільних. Саме у ці 30 днів Росія здійснила жорстокі атаки на Кривий Ріг та Суми, вбивши кілька десятків українців. 19 квітня Владімір Путін погодив "великоднє перемир'я" під час зустрічі з головою російського Генштабу Валерієм Герасимовим. За словами кремлівського диктатора, "перемир'я" нібито діятиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Путін обґрунтував цю заяву "гуманітарними міркуваннями" і зазначив, що "виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад". Хід перемир'я покаже готовність київського режиму до бажання та здатності мирно врегулювати питання, Тим часом у міноборони Росії підкреслили, що вони дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови "взаємного дотримання Києвом".
Росіяни здійснюють інформаційну операцію, – Коваленко
Чи припинили росіяни бойові дії на фронті
У МЗС озвучили позицію України щодо припинення вогню
– підкреслив глава МЗС.
Зеленський висловився про "великоднє перемир'я"
Як на заяву Путіна відреагували в РНБО
– лаконічно запитав Коваленко.
Путін заявив про "великоднє перемир'я"
– заявив Путін.
Андрій Коваленко пояснив, що росіяни намагаються зробити вигляд, що вони "миротворці", хоча й раніше відмовилися від безумовного припинення вогню.
За його словами, зараз ворог здійснює інформаційну операцію: росіяни говорять про "перемир'я", але продовжують стріляти без зупинки. Їхньою головною метою є звинувачення України.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що на фронті не спостерігається жодного припинення бойових дій. За його словами, на всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше, а найбільше – на Сході.
Інформацію про те, що жодного припинення вогню немає, підтвердив також журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на військових.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що критерієм для оцінки готовності до миру мають бути дії, а не слова.
Позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня ми беззастережно погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів. Росія відмовилася,
Сибіга підкреслив, що російська відмова від припинення вогню триває вже 39 днів.
Володиимир Зеленський назвав заяву очільника Кремля "черговою спробою Путіна пограти з життями людей".
Президент додав, що в цей момент територією України ширилась повітряна тривога. О 17:15 в українському небі зафіксували російські ударні дрони, по яких працювали сили ППО та авіація.
За словами Зеленського, "Шахеди" в українському небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву Путіна та нагадав, що ще 11 березня Україна прийняла пропозицію США про безумовне повне припинення вогню на 30 днів. Однак тоді Москва відкинула цю ідею.
А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як пропонували партнери ще з 11 березня?
Варто зазначити, що за час так званого "енергетичного перемир'я" російські війська неодноразово атакували цивільних. Саме у ці 30 днів Росія здійснила жорстокі атаки на Кривий Ріг та Суми, вбивши кілька десятків українців.
19 квітня Владімір Путін погодив "великоднє перемир'я" під час зустрічі з головою російського Генштабу Валерієм Герасимовим.
За словами кремлівського диктатора, "перемир'я" нібито діятиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Путін обґрунтував цю заяву "гуманітарними міркуваннями" і зазначив, що "виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад".
Хід перемир'я покаже готовність київського режиму до бажання та здатності мирно врегулювати питання,
Тим часом у міноборони Росії підкреслили, що вони дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови "взаємного дотримання Києвом".