"Дикий цинізм", який може зіграти на руку Трампу, – CNN про "великоднє перемир'я"

Російський диктатор Владімір Путін раптово оголосив "великоднє перемир'я". Така негайна заява Кремля стала ще одним доказом "дикого цинізму" Москви в питаннях миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Важливо Путін заявив про "великоднє перемир’я" і стверджує, що наказав зупинити усі бойові дії

Чому "великоднє перемир'я" Путіна – цинічний крок

Журналісти CNN відзначили, що рішення російського диктатора про "великоднє перемир'я" було настільки одностороннім, раптовим та непідготовленим, що навряд чи має реальні гуманітарні цілі. Крім того, відповідна заява пролунала лише за кілька годин після того, як держсекретар США Марко Рубіо та президент Дональд Трамп наголосили, що найближчими днями очікують від Росії "термінового сигналу", що вона налаштована серйозно в питанні миру.

Таке неочікуване рішення Путіна може зіграти на руку Трампу. Журналісти зауважують, що заява про "великоднє перемир'я" для росіян стала чимось на кшталт "реверансу" у бік американського президента. Водночас на думку західних спостерігачів, рішення було настільки сповнене практичних недоліків, що, вочевидь, Кремль скористається "перемир'ям", аби підтвердити свою хибну позицію, що Київ нібито не хоче припинення війни.

Це буде логістичним кошмаром для українських сил – раптово та негайно припинити бойові дії за наказом Путіна. Деякі передові позиції можуть опинитися в епіцентрі запеклих зіткнень, коли цей наказ надійде, і припинення вогню, ймовірно, вимагатиме кілька днів підготовки та готовності. Дезінформація обов'язково заплутає війська щодо реалізації перемир'я, того, як повідомляти про порушення чи реагувати на них, і навіть те, що робити, коли воно добігає кінця,

– наголосили журналісти.

В CNN вважають, що заява Путіна про "великоднє перемир'я" – це інформаційна пастка. Про це свідчать і інші "перемир'я", які оголошувалися раніше. Так, 30-денне "енергетичне перемир'я" відбувалося у хаосі. По-перше, переговори щодо цього відбулися 25 березня, однак Росія вирішила, що 30-денне "енергетичне перемир'я" настало на тиждень раніше – 17 березня. Відтоді Росія продовжувала завдавати ударів по українській енергетиці та щонайменше 30 разів порушила "енергетичне перемир'я".

По-друге, Москва одностайно вже оголошувала так зване "різдвяне перемир'я" у січні 2023 року. Тоді в Україні та США розцінили крок Росії як стратегічну паузу, аби виграти час для перегрупування.

Справжнє перемир'я вимагає переговорів з вашим противником і підготовки до того, щоб воно закріпилося. Раптовий порив Путіна може бути сприйнятий Білим домом як жест доброї волі з боку Москви, і тим самим ускладнити позицію України, якщо Київ відмовиться дотримуватися перемир'я. Швидше за все, це "перемир'я" завдасть більше шкоди дипломатії в найближчі місяці,

– резюмували у виданні.

Раніше Володимир Зеленський погодився на "великоднє перемир'я". Водночас президент України наголосив, що країна діятиме дзеркально до дій Росії.