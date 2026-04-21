ЗСУ не втрачали час: ветеран зі США сказав, чи вдалося Росії використати "великоднє перемир'я"

Володимир Путін нещодавно оголосив "великоднє перемир'я", яке мало тривати 30 годин. Проте воно дуже багато разів порушувалося з боку ворога. Також він міг використати цей час для того, щоб покращити свої позиції на фронті.

У розмові з 24 Каналом Меттью Семпсон — колишній розвідник-снайпер морської піхоти США, ветеран війни в Афганістані й Іраку, доброволець міжнародного легіону ЗСУ – припустив, що Росія, напевно, вірить у те, що це можливо. Однак росіяни можуть помилятися.

Як готувалися українські сили до відновлення боїв?

Семпсон зазначив, що судячи з його взаємодії з місцевою розвідувальною спільнотою, вона винятково якісно відстежує дії росіян.

"Тому навіть якщо наша сторона не завдає прямих ударів, а просто спостерігає, вона все одно добре підготовлена ​​до моменту, коли бої відновляться", – пояснив колишній розвідник-снайпер.

До слова. Після "великоднього перемир'я" Росія, на думку військового оглядача з Ізраїлю Давида Шарпа, знову може оголосити перемир'я – цього разу на 9 травня. Такі дати, на його думку, для Кремля мають особливе значення, адже довкола них будують і пропаганду, і публічні сигнали назовні.

Він згадав, що обізнаність настільки гарна, що його друг, який узяв у полон російського військовослужбовця, навіть знав його позивний. Він не просто знайшов якогось окупанта, а конкретного. Тому що заздалегідь було відомо, кого з росіян буде брати у полон.

Це, за словами добровольця, лише один із багатьох прикладів, наскільки добре працює наша команда у цій війні і наскільки вона сильніша за російську.

Росіяни залучають більшу кількість сил, але наша сторона забезпечує значно вищу якість, як у підготовці бійців, так і в усьому процесі збору розвідданих,

– підкреслив Меттью Семпсон.

Він додав, що збирання розвідданих – це результат міцного партнерства України з багатьма західними союзниками, які допомагають їй отримувати цю інформацію. Завдяки цьому, зокрема, вдається зберегти якнайбільшу кількість життів не лише цивільних українців, але й військових на лінії фронту.

Як пройшло "великоднє перемир'я"?