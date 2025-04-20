"Великоднє перемир’я" по-путінськи: у Станіславі внаслідок обстрілу загинув чоловік

Попри оголошене "великоднє перемир'я", Росія продовжує атакувати Україну. На Херсонщині внаслідок удару ворога є загиблий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Росія вбила чоловіка на Херсонщині

Олександр Прокудін повідомив, що російська армія вбила ще одного жителя Херсонщини.

Стало відомо про загибель чоловіка 1967 року народження, який вчора (19 квітня – 24 Канал) потрапив під комбінований ворожий удар у Станіславі. Він дістав поранення, несумісні із життям,

– вказав посадовець.

Зауважимо, що 19 квітня вже після початку "великоднього перемир'я" ворог кілька разів атакував Херсон і область. Зокрема, близько 18:00 росіяни атакували багатоповерхівку у Дніпровському районі Херсона 8 FPV-дронами, внаслідок чого загорілись 7 квартир.

О 19:05 російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт. Також о 19:12 ворожий FPV-дрон вдарив по Станіславу.