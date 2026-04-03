Є швидший шлях закінчити війну: публіцист оцінив, чи доцільно Україні йти зараз на перемир'я
- Україна висловила готовність до Великоднього перемир'я, але Путін навряд чи погодиться на нього, бо тоді це виглядатиме визнанням, що Росія не здатна відбивати атаки СОУ.
- Фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов прогнозує, що цьогоріч припинення вогню в період Великодня не настане.
Україна висловила пропозицію припинити вогонь на Великдень і відповідний запит передала до США. Київ вкотре озвучив готовність до перемир'я на свята, очікуючи, що росіяни мають перестати обстрілювати енергооб'єкти. Проте для Росії згорнути удари по інфраструктурі України є неприпустимим.
Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, пояснивши, що погодившись на перемир'я, Путін тим самим визнає, що неспроможний відбивати українські атаки.
Чи доцільно Україні йти на Великоднє перемир'я?
Як прогнозує фахівець зі стратегічних комунікацій, Великоднє перемир'я цьогоріч не настане. З його слів, при всьому дискомфорті, який відчувають українські цивільні, якщо удари СОУ по російській нафтовій інфраструктурі продовжаться і будуть таким ж ефективними, для України немає жодного резону відмовлятися від таких дій.
Тиск на російську нафтову промисловість – це набагато швидший шлях закінчити війну, ніж будь-які інші доступні нам способи,
– переконаний Богданов.
Зі слів публіциста, саме наявність у Кремля фінансів, зокрема від продажу нафти, дає змогу вести йому цю війну. Він вважає, що якщо Україна далі зможе блокувати російський експорт енергоресурсів, якщо після завершення війни в Ірані Трамп поверне санкції, які були введені проти Росії, то війна завершиться скоріше.
Наше завдання – позбавити Росію грошей. Це єдине, що живить війну. Тому треба зважувати, що для України краще: продовжувати удари по російській нафті чи погоджуватися на енергетичне перемир'я,
– озвучив Богданов.
Фахівець зі стратегічних комунікацій підсумував, що останні удари Сил оборони України по російських цілях, зокрема портах, через які здійснюється експорт нафти, показали, що ситуація вже неоднозначна. Березень 2026-го за всі роки війни став місяцем, коли українські діпстрайки перевершили російські за кількістю та результативністю.
До відома! Речник Кремля Дмитро Пєсков висловився про те, що у Москві не побачили чіткої пропозиції про Великоднє перемир'я у словах українського президента. Він переклав відповідальність на Зеленського, озвучивши, що він "повинен взяти на себе відповідальність і ухвалити рішення, аби вийти на мир, а не на перемир'я".
Чи погодиться Росія на Великоднє перемир'я: думки експертів
- Військовий експерт Павло Нарожний припустив, що Путін може погодитись на тимчасове припинення вогню, але за період великодніх свят можуть перекинути чималий обсяг дронів типу "Шахед" на пускові майданчики. Вони можуть скористатися режимом тиші для цього, бо саме такі локації останнім часом опиняються під прицілом СОУ.
Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк висловив переконання, що Росія не готова нині зупиняти активну фазу війни, як і обстріли по критичній інфраструктурі українських міст. Він наголосив, що до припинення обстрілів Путіна можна лише примусити, сам він на це не піде.