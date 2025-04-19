"Підступний крок Путіна": як Росія може використати "великоднє перемир'я"

Путін запропонував 30-годинне "великоднє перемир'я". Утім це підступний крок Росії, під чс якого вона хоче надіслати специфічний сигнал Заходу.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що від цього "перемир'я" у виграші буде ще й Трамп.

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Як Трамп скористається перемир'ям?

Лісний зазначив, що Трамп, як людина егоцентрична та залежна від своєї ідеї, не мала чого продати до 20 квітня. Тепер він скаже, що це дуже круто. Це пас у бік Трампа. Трамп зможе це носити щонайменше один день і розповідати, що він правий.

Трамп із того, в чому немає успіхів, робить велику перемогу. Тому він і з цієї зробить велику перемогу, а потім буде говорити, що в нього все вийшло. Головне, щоб він після цього взагалі не зупинився мир будувати, тому що скаже, що є проміжний варіант, нехай займаються самі,

– зауважив політолог.

Він додав, що це підступний крок. Він спонукає тепер тиснути на Україну. До України в США багато "претензій". Їх і Віткофф виголошував, що кожен крок, який наближає до миру, Україна має оплачувати територіями. Путін може підживлювати негативні наміри.

Що робитиме Росія?

За словами політолога, немає впевненості, що ми побачимо 30 годин перемир'я. Росіянам віри немає зовсім. Слова Путіна – це підготовка до певної дії. Росіяни спровокують або зімітують щось. Потому ж будуть казати, що вони глибокі віряни, православні, запропонували Україні "перемир'я", а отримали таку відповідь.

"Потім вони будуть продавати на Захід, що перевіряли готовність України до "перемир'я", а вона не готова. Росіяни дуже підступні. Вони й не мріють про мир. Вони хочуть показати, що Україна не готова до миру. Мовляв, українці постійно просять зброю, не хочуть віддавати території, щоб закінчилась війна", – наголосив Лісний.

Як він зазначив, звісно, дуже хочеться, щоб українці 30 годин пожили без смертей, поранень, атак "Шахедами" та ракетами. Ще більше хотілось би, щоб мир установився на наших умовах, а світ був на нашому боці, а не на боці дуже близько до нашого ворога.