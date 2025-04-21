Дещо їм вдалося, – пресофіцер 24 ОМБр сказав, що насправді дало "перемир'я" росіянам

В Кремлі повідомили, що російські військові "дотримувались великоднього перемир'я". Насправді окупанти на час Великодня не відмовились від своїх планів.

Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 24 окремої механізованої бригади Іван Петричак, зауваживши, що противник продовжував обстріли та не покидав спроби штурмувати позиції ЗСУ. Натомість затишшя все ж допомогло окупантам налагодити деякі процеси.

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Що насправді дало "перемир'я" росіянам

За словами пресофіцера 24 окремої механізованої бригади, Україна розуміє, з ким має справу, та знає, що Росія не дотримається своїх обіцянок. Очевидно, що це сталось і на "великоднє перемир'я".

Лише за одну добу в зоні відповідальності 24 ОМБр з боку росіян було 32 обстріли з артилерії, реактивної системи залпового вогню ТОС "Сонцепьок" та дронів. Ба більше, росіяни продовжували штурмові дії, але, на щастя, невдалі.

Однак дещо їм вдалось. Це затишшя окупанти використовували для налагодження логістики, вони проводили ротації, вивозили поранених та підвозили боєприпаси. Це не була спроба перемир'я, окупанти не відмовляються від своїх планів,

– наголосив Петричак.

До речі, командир 1-го механізованого батальйону 153-ї окремої механізованої бригади Вадим Негробов також зазначив, що Великдень на фронті не відрізнявся від усіх інших днів на фронті. Противник здійснював комплексне вогневе ураження по позиціях українських військових та по найближчому тилу.

Нагадаємо, що опівночі 21 квітня міноборони країни-агресорки оголосило про завершення "великоднього перемир'я" й продовження так званої "СВО". Крім того, воно нарахувало 4 900 порушень "великоднього перемир'я" з боку ЗСУ.