"Великоднє перемир'я": що насправді хотів зробити Путін

Російський диктатор Владімір Путін оголошував про так зване "великоднє перемир'я" до 00:00 21 квітня. Він хотів тут реалізувати три важливі для себе завдання.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Постернак, зауваживши, що ніякого значного припинення вогню не було. "Великоднє перемир'я" виявилося тимчасовим обмеженим заходом. І цікаво побачити, що буде далі робити Росія.

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Чому Путін оголосив так зване "перемир'я"

Як наголосив Постернак, російський диктатор Путін розраховував на три результати внаслідок "великоднього перемир'я". Насамперед йдеться про геополітичний ефект. Йому потрібно було створити враження, що Росія погоджується на мирну ініціативу Трампа та готова йти на компроміси. Адже упродовж останнього часу риторика від адміністрації США стала дещо жорсткішою щодо Росії.

Інший ефект – психологічний. Диктатор хотів показати, що буцімто саме він тримає ініціативу у війні. І так само може тримати ініціативу в мирних переговорах.

Він хотів показати, що начебто від його волі все залежить. Захоче – то буде перемир'я. Він показує, що його важко вговорити. Тому Трамп має постаратися, щоб досягнути миру. А він це може зробити коштом інтересів України. Це чисто психологічна гра,

– сказав Постернак.

Третій ефект – військовий. Упродовж 30-годинного перемир'я окупанти посилювали укріплення та накопичувалися в сірій зоні для продовження атак. Паралельно на найбільш важливих для росіян напрямках тривали атаки.

Це тимчасове перемир'я стало своєрідним тестом. Росія побачила, що може його порушувати. І їй нічого за це не буде.

Росія може у майбутньому легко погодитися навіть на 30-денне перемир'я. Це може статися на цьому тижні у Лондоні пізніше. Ключове питання перемир'я – система контролю, верифікації та моніторингу порушень,

– підкреслив Постернак.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Росія 2935 разів порушила "великоднє перемир'я". Найбільше обстрілів та атак зафіксували на Покровському напрямку.