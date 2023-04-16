У Великодню ніч окупанти вдарили по церкві в передмісті Запоріжжя: моторошне фото руйнувань

Росіяни у Великодню ніч проти 16 квітня цинічно вдарили по Запоріжжю. Російська ракета зруйнувала церкву в селищі міського типу Комишуваха Запорізької області.

На щастя, у той час у церкві не проводили богослужіння, тож людей не було. Проте, з кадрів видно, що будівлю зруйнувало вщент. Вночі інформацію про руйнування церкви повідомили в місцевій ОВА.

Дивіться також Під загрозою ударів – Чернігів, Суми та Запоріжжя: все, що відомо про керовані авіабомби Росії

Що відомо про наслідки атаки росіян

Рятувальники Запорізької області показали наслідки атаки росіян по селищі в Запорізькому районі – церква повністю зруйнована ворожою ракетою.

Варто зазначити, що селище міського типу Комишуваха розміщене в передмісті Запоріжжя.



Наслідки атаки росіян по Запоріжжю / Фото ДСНС у Запорізькій області

Це жорстока ілюстрація того, яке насправді обличчя мають цінності "руского міра", що прикриваючись спотвореними ідеями православ'я, руйнує, знищує, паплюжить найсвятіше,

– зауважили рятувальники.

Вони відзначили, що українці, особливо на Великдень, розуміють та шанують істинні цінності: життя, родину, свободу, право жити у Незалежній, Суверенній Україні.



Наслідки ракетного удару по зеленій зоні Запоріжжя: дивіться відео Суспільного

Наслідки атаки в Запоріжжі: дивіться відео

Росія вдарила по Запоріжжю: коротко