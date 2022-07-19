На обмін інформацією не вплине: у США відреагували на відсторонення Венедіктової та Баканова

Президент Володимир Зеленський 17 червня відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. У США заявили, що це не вплине на обмін інформацією.

Про це під час брифінгу 18 липня розповів офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс. За його словами, Сполученим Штатам відомо про останні кадрові рішення української влади. Вони ретельно стежитимуть за ситуацією

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Відсторонення Баканова та Венедіктової не вплине на обмін інформацією

Прайс зазначив, що США перебувають на постійному зв'язку з українською владою. У своїх відносинах з Україною Сполучені Штати "вкладалися в інституції, а не конкретних осіб". Саме тому там впевнені, що зможуть налагодити контакт з новим очільником Офісу генерального прокурора.

Ми займаємо проактивну позицію щодо інформації, якою ділимось з українськими партнерами, щоб допомогти їм притягти до відповідальності тих, хто, можливо, скоїв воєнні злочини та інші звірства. Часто мовиться не про конфіденційну інформацію,

– зазначив прессекретар.

За його словами, багато з того, що США передають Офісу генпрокурора на рутинній основі, є інформацією з відкритих джерел.

"Так, ми обмінюємось з нашими українськими колегами й розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися", – підсумував Прайс.

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Коротко про відсторонення Венедіктової та Баканова

Президент Володимир Зеленський своїм указом від 17 липня відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурорки. Окрім цього, від виконання обов'язків голови СБУ усунули Івана Баканова.

У своєму вечірньому зверненні глава держави пояснив, що таке рішення спричинене великою кількістю зрадників в СБУ та прокуратурі.

За його словами, станом на 17 липня відкрили вже 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності прокурорів та інших правоохоронців.

Водночас в Офісі Президента зауважили, що наразі не мовиться про звільнення Венедіктової та Баканова. Наразі тривають перевірки та розслідування, після яких президент ухвалить остаточне рішення.

Зауважте, що виконувачем обов'язків Генерального прокурора призначили Олексія Симоненка, а виконувачем обов'язків голови СБУ – Василя Малюка.

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