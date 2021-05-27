Справа у грошах, – Венедіктова пояснила, чому Медведчука не відправили в СІЗО

Генпрокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала рішення Печерського райсуду про запобіжний захід для Віктора Медведчука. Суд не відправив його під варту, оскільки вважав, що клопотання було безальтернативне.

Сума застави в 300 млн гривень була занадто великою для людини, чиї активи були заморожені. Таку заяву зробила генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі одного з телеканалів.

Тим часом Порошенко не з'явився на допит у справі Козака – Медведчука

Великий розмір застави

Венедіктова зазначила, що клопотати про безальтернативний запобіжний захід у цій категорії справи було неможливо. Втім, застава, яку зазначили прокурори, була дуже великою – 300 мільйонів гривень. Це у той час, коли активи Медведчука були заморожені.

...суддя, коли мотивував рішення, сказав, "почекайте, ви наклали санкції, його активи заблоковані". Коли ви ставите таку заставу, то по духу права ви робите безальтернативне клопотання і просто хочете посадити людину під варту,

– заявила вона.

Генпрокурорка додала, що якби рішення судді було неправосудне, то вона б пішла до Вищої ради правосуддя. Проте у цьому випадку такої потреби не було.

Справа про ймовірну держзраду Козака і Медведчука

Віктору Медведчуку та його соратнику Тараса Козаку повідомили про підозру у держзраді.

Йдеться про замах на розграбування національних ресурсів у Криму.

Також Медведчук начебто передавав Козаку інформацію про підрозділи ЗСУ. Ці дані згодом опинилися у російських спецслужб.

Медведчуку обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Козак перебуває не в Україні і щодо нього наразі запобіжного заходу обрати не можуть.

21 травня суд розглянув дві апеляції на запобіжний захід: від слідчих прокурорів і від адвокатів Медведчука. Обидві відхилили і запобіжний для Медведчука лишився тим, що і раніше – цілодобовий домашній арешт.

Як пояснили у суді прокурори, сума у 300 мільйонів гривень – це приблизно десята частина тих цінностей, що могли бути розграбовані на газовому родовищі "Глибока".