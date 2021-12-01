Венедіктова пояснила, чому затягується конкурс на керівника САП

Процес обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затягнувся. Ймовірно, що це відбувається через "суб'єктивні чинники окремих людей".

Адже комісія просто не може регулярно збиратися. Такою думкою поділилася Ірина Венедіктова, очільниця Офісу генпрокурора України.

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Членам комісії не вдається зібратися

Посадовиця зауважила, що конкурс мав завершитися ще у січні 2021 року. Члени комісії не розраховували, що працювати доведеться понад рік. Венедіктова розуміє їх в цьому. "Причина затягування – комісія не може зібратися. При цьому, ми справді на фінальній стадії", – наголосила генпрокурорка.

Процес перейшов у складну стадію, коли в нас були об'єктивні фактори. А тепер, як я розумію, є суб'єктивні фактори окремих людей,

– зауважила Венедіктова.

Зазначимо, що на засідання, які відбувалося 9 та 12 жовтня, не прийшли 3 членів комісії. Через це не вдалося зібрати кворум, а саме проведення конкурсу було зірваним.

Засідання заплановане на 2 грудня

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За словами української генпрокурорки, чергове засідання комісії, яка обирає керівника САП, має пройти вже у четвер, 2 грудня. Якщо справді вдасться зібратися, її члени зможуть оголосити оцінки за практичне завдання й призначити дату співбесіди. Після цього залишатиметься лише провести спеціальну перевірку.

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