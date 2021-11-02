У Венедіктової відкрили кримінальні провадження через масові затримання в окупованому Криму

Окупанти в Криму та Севастополі здійснили низку незаконних затримань 1 листопада. Під дії російських "силовиків" потрапили 19 кримських татар, зокрема один журналіст, якому перешкодили у виконанні редзавдання.

За фактом незаконного позбавлення волі активістів біля "Кримського гарнізонного військового суду" в Севастополі, прокуратура відкрила кримінальні провадження. Усі факти порушень окупантами фіксують органи правопорядку.

До теми Репресії тривають: під судом у Сімферополі масово затримували кримських татар

Хвиля затримань в окупованому Криму

Окрім цього, 29 жовтня у Криму затримали інших 30 осіб. Усі громадяни прийшли до будівлі суду, щоб підтримати засуджених у Ростові-на-Дону земляків. Мовиться про так звану "справу Хізб ут-Тахрір".

. Ростовський Південний окружний військовий суд 29 жовтня ухвалив вирок засудженим кримчанам Сейтумену та Осману Сейтумеровим, Амету Сулейманову, Рустему Сейтмеметову, які отримали термін від 12 до 17 років ув'язнення кожен. Окупанти звинуватили їх у "спробі насильницького захоплення влади" та "участі в терористичній організації".

В Офісі генпрокурора повідомили, що такі безпідставні масові затримання людей у Криму за вересень – жовтень 2021 року відбулися уп'яте. Спершу окупанти забороняли кримчанам відвідувати засідання в "справі Хізб ут-Тахрір", а згодом – і наближатися до суду.

Відомо, що постійного тиску зазнають і адвокати, що захищають кримчан. У генпрокурорки Ірини Венедіктової запевнили, що за всіма фактами порушень проведуть розслідування та притягнуть винних до відповідальності.

Затримання активістів у Криму: останні новини

На початку вересня 2021 року російські силовики здійснили низку масових затримань біля будівлі ФСБ у Сімферополі. Тоді склали 58 адмінпротоколів на активістів.

Коли 25 жовтня до судової установи в Сімферополі прийшли кримчани, щоб підтримати засуджених представників так званої "Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір", затримали понад 20 людей.

Затримання повторилися і 29 жовтня, коли біля будівлі суду затримали майже три десятки кримських татар.

Учасників ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір" затримали 14 лютого 2019 року. Вона заборонена в Росії, але легальна в Україні та Криму. У листопаді 2020 року низку політв'язнів засудили: Рустема Емірусеінова – до 17 років ув'язнення, Ескандера Абдулганієва – до 12 років, Арсена Абхаірова – до 13.