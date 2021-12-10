Венеційська комісія обрала нову президентку

У Венеційській комісії обрали нову президентку на два роки. Орган з 10 грудня очолила французька юристка Клер Базі-Малорі.

До цього посаду обіймав італійський юрист Джанні Букіккіо. Він був головою комісії з 2009 року і продовжить співпрацю як її спеціальний представник.

До теми Законопроєкт про місцевий референдум направили до Венеційської комісії

Що відомо про нову президентку

З 2010 року Клер Базі-Малорі була членкинею Конституційного суду Франції. До Венеціанської комісії долучилась у 2014 році.

За 40 років кар'єри була на інших посадах у Франції. Три роки входила до складу комісії з компенсації втрат жертвам через антисемітське законодавство, яке ухвалили під час нацистської окупації Франції.

У 2010 році Базі-Малорі стала членом Конституційної ради Франції. Також отримала Орден почесного легіону – найвищу державну нагороду.

На посаду Базі-Малорі заступить з 10 грудня і обійматиме її 2 роки. У 2023 році вона має право переобратися.

Венеційська комісія і Україна

16 жовтня експерти Венеційської комісії у висновку розкритикували деякі питання щодо застосування норм міжнародного права у законопроєкті уряду України про перехідний період окупованих територій.

Стало відомо, що Бюро Венеційської комісії перенесло розгляд питання про висновки щодо українського закону про олігархів. Це питання мали розглянути 10 – 11 грудня на 129 пленарній сесії. Пообіцяли надати їх у січні 2022 року.

Як заявляв мер Києва Віталій Кличко, Венеційська комісія надіслала свій висновок до тексту законопроєкту про столицю. У ньому фахівці подали 20 сторінок зауважень.

Венеційська комісія – це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Установа надає висновки про те, чи відповідають проєкти законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.