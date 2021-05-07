Венеційська комісія підтримала проєкт Зеленського щодо покарань за неправдиве декларування

Венеційська комісія схвалила законопроєкт про відповідальність державних службовців за неточну декларацію про активи. Стверджують, що ініціатива відповідає міжнародним зобов'язанням України.

Комісія вітає повторне запровадження ув'язнення за брехню у деклараціях. Про це мовиться у спільному терміновому висновку Венеційської комісії.

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За висновком до комісії 12 березня звернувся спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. У комісії наголосили, що посилення санкцій, тобто покарань, повинно супроводжуватися посиленням антикорупційних інституцій і механізмів.

Що передбачає законопроєкт

Ініціатива спрямована на виправлення ситуації після рішення Конституційного Суду у 2020 році. У грудні 2020 року прийняли закон, який відновив кримінальну відповідальність, але не тюремне ув'язнення за неточність у декларації.

У новому ж законопроєкті, що вніс президент Володимир Зеленський, пропонують підвищити відповідальність за неподання точних декларацій про активи та знизити поріг, що відокремлює справи середнього рівня від більш серйозних.

У законопроєкті знову вводять покарання у вигляді позбавлення волі до 2 років для найбільш серйозних випадків, але певна категорія злочинів залишається декриміналізованою.

Висновок Венеційської комісії

На думку Венеційської комісії, законопроєкт не суперечить рішенню Конституційного Суду та відповідає попереднім рекомендаціям комісії.

Законопроєкт також відповідає міжнародним зобов'язанням України. Міжнародне право вимагає наявності системи декларування активів і підкріплення її відповідними санкціями. Хоча важко визначити грошовий штраф або термін тюремного ув'язнення, які представляли б "середній європейський показник" в таких випадках,

– мовиться у висновку.