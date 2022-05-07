Веніславський оцінив загрозу наступу з Придністров'я

Наразі загроза ймовірного наступу російських військ з Придністров'я – фактично відсутня. На це є відразу декілька причин.

Про це 24 каналу повідомив народний депутат Федір Веніславський. Він разом з іншими членами комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони повернулись до столиці з робочої поїздки у Миколаїв та Одесу.

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Веніславський підкреслив, що Миколаївщину вороги активно обстрілюють артилерією та ракетами. Однак загрози з Придністров'я наразі немає.

Я не бачу загроз з боку Придністров'я. Ми готові до того, що росіяни намагаються використати невизнані окуповані території для відволікання наших сил та дестабілізації,

– наголосив політик.

Нардеп запевнив, що розвідка постійно ділиться даними про ймовірні загрози, а Збройні Сили України володіють цією інформацією.

Чому загрози з Придністров'я немає

"Я не бачу небезпек з боку Придністров'я, зважаючи на контингент, його бойову готовність дещо специфічну військову діяльність", – пояснив Веніславський.

За його словами, мовиться про те, що здебільшого військова діяльність росіян у Придністров'ї полягала у забезпеченні переміщення товарів по окупованих територіях задля отримання грошей.

Підстав для хвилювання я не бачу,

– заявив депутат.

Нагадаємо, що раніше Веніславський заявляв, що зараз окупанти розглядають "план мінімум". Мовиться про збереження сухопутного коридору через Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області до тимчасово окупованого Криму.

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Втім, на його думку, росіяни думають і про "проміжний план" – це повністю відрізати Україну від Чорного та Азовського морів. Крім того, додатково окупувати Миколаївську та Одеську області, аби з'єднати з Придністров'ям і створити окрему зону.

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Ситуація в Придністров'ї: останні новини

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Росія спробує оформити Придністров'я як "незалежну державу". Тобто дестабілізуватиме ситуацію не тільки в Україні, але й у Молдові.

Наразі у Придністров'ї продовжують залякувати людей. Там почали поширювати фейки про постріли, які нібито хтось чув із боку України.

На думку нашої української розвідки, це роблять для того, щоб спровокувати збройний конфлікт на ще одному напрямку.

Наразі російське командування розпочало введення в повну бойову готовність своїх військ.

Ще наприкінці квітня там сталася серія терактів. Росія одразу спробувала покласти відповідальність за них на Україну, однак СБУ наполегливо закликала не вірити в чергову маячню Кремля.

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