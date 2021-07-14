Удар по судовій реформі, – Веніславський про визнання незаконним указу щодо Тупицького

Указ президента, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею КСУ, визнали незаконним. Відповідне рішення є спробую наступу на судову реформу.

Про це розповів представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський. Водночас Банкова уже готується до апеляції.

До теми Верховний Суд захищає корупційну систему, – у Зеленського оскаржать рішення щодо Тупицького

"Він (Тупицький – 24 канал) суддею наразі не є, оскільки рішення Касаційного адміністративного у складі Верховного – це лише рішення суду у першій інстанції. Відповідно до кодексу адміністративного судочинства, саме ця інстанція розглядає такі категорії суперечок", – пояснив Веніславський.

Судову реформу намагаються не допустити

Є ще апеляційне оскарження, яке готує Офіс Президента. На думку представника президента в КСУ, Велика палата Верховного Суду, яка буде як апеляційна інстанція розглядати цю справу, більш глибоко оцінить всі докази та аргументи, які наводять і президент, і РНБО щодо Тупицького, і скасує рішення суду першої інстанції.

Це, за великим рахунком, удар по судовій реформі, оскільки пан Тупицький відомий своїми одіозними рішеннями і режисеруванням антидержавних рішень,

– сказав Веніславський.

Він додав, що Тупицький є зручним суддею для тих політичних сил, які намагаються не допустити здійснення судової реформи. Тому що ухвалені Верховною Радою закони про Вищу кваліфікаційну комісію судді та Вищу раду правосуддя мають всі шанси стати потужним стимулом для оновлення судової системи та відновлення довіри.

Зверніть увагу Історична подія для України, – Зеленський про схвалення закону щодо судової реформи

"Можна дійсно стверджувати, що сьогоднішнє рішення Верховного Суду – це одна із потужних спроб наступу на судову реформу", – наголосив Федір Веніславський.

Веніславський про рішення щодо Тупицького: дивіться відео

Указ щодо Тупицького визнали незаконним: коротко