Ліквідація ОАСК: Веніславський сказав, коли Рада може розглянути ініціативу

Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, у якому мовиться про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Нардепи можуть розглянути та ухвалити його в першому читанні вже наступного пленарного тижня.

Про це розповів народний депутат, представник Президента у Конституційному Суді України Федір Веніславський. Він додав, що законопроєкт у Раду внесли як невідкладний.

До теми Довіра втрачена: Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

За словами Веніславського, деякі судді ОАСК поставили інтереси заробляння грошей вище своїх обов'язків. Вони не працювали в інтересах забезпечення прав людини, відстоювання інтересів держави і суспільства.

Це було останньою краплею, яка змусила президента внести цей законопроєкт і визначити його як невідкладний,

– наголосив Веніславський.

Відповідно до Конституції, такий законопроєкт Рада повинна розглянути позачергово.

"З урахуванням необхідності проходження всіх процедур – отримання висновку профільного Комітету з правової політики, подання альтернативних законопроєктів тощо – Рада може розглянути та ухвалити його в першому читанні наступного пленарного тижня", – сказав Веніславський.

Ініціатива ліквідації ОАСК: головне

Зеленський вніс законопроєкт до Ради 13 квітня.

Варто зазначити, що очільника цього суду Павла Вовка, а також інших його колег підозрюють у спробі узурпації влади.

Вовк вже відреагував на ініціативу Зеленського і запевнив, що той піддався на маніпуляції.

Юристи прокоментували журналістам 24 каналу дії президента. Там зазначили, що дуже важливо знати, як саме ліквідовуватимуть суд.

Якщо Рада підтримає ліквідацію ОАСК, суд передасть повноваження Київському міському окружному адміністративному суду.