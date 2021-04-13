Ліквідація ОАСК: Веніславський сказав, коли Рада може розглянути ініціативу

Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, у якому мовиться про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Нардепи можуть розглянути та ухвалити його в першому читанні вже наступного пленарного тижня.
Джерело:"Слуга народу"
Про це розповів народний депутат, представник Президента у Конституційному Суді України Федір Веніславський. Він додав, що законопроєкт у Раду внесли як невідкладний.
До теми Довіра втрачена: Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва
За словами Веніславського, деякі судді ОАСК поставили інтереси заробляння грошей вище своїх обов'язків. Вони не працювали в інтересах забезпечення прав людини, відстоювання інтересів держави і суспільства.
Це було останньою краплею, яка змусила президента внести цей законопроєкт і визначити його як невідкладний,
– наголосив Веніславський.
Відповідно до Конституції, такий законопроєкт Рада повинна розглянути позачергово.
"З урахуванням необхідності проходження всіх процедур – отримання висновку профільного Комітету з правової політики, подання альтернативних законопроєктів тощо – Рада може розглянути та ухвалити його в першому читанні наступного пленарного тижня", – сказав Веніславський.Важливо! Якщо Рада підтримає ліквідацію ОАСК, суд передасть повноваження Київському міському окружному адміністративному суду.
Ініціатива ліквідації ОАСК: головне
- Зеленський вніс законопроєкт до Ради 13 квітня.
- Варто зазначити, що очільника цього суду Павла Вовка, а також інших його колег підозрюють у спробі узурпації влади.
- Вовк вже відреагував на ініціативу Зеленського і запевнив, що той піддався на маніпуляції.
- Юристи прокоментували журналістам 24 каналу дії президента. Там зазначили, що дуже важливо знати, як саме ліквідовуватимуть суд.