"Їдь кататися на лижах в Росію, зрадник": Венс вирушив на курорт, але на заваді стали активісти

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у суботу, 1 березня, вирушив у штат Вермонт на відпочинок. Проте проукраїнські протестувальники зірвали його плани.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Boston Globe. Відпочивати Венс зібрався після того, як разом із Трампом напередодні посварилися із президентом Зеленським у Білому домі.

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"Венс = Зрадник", – протестувальники

У Вермонті у місті Вейтсфілд розташований гірськолижний курорт "Шугарбуш". Саме туди мав направитися Венс на сімейний відпочинок.

Однак, знаючи про це, активісти організували проукраїнський протест проти нього. Вони вийшли на вулиці та тримали плакати і таблички з українськими прапорами та недоброзичливими до віцепрезидента написами.

Зокрема, "Венс = Зрадник", "Зеленський – герой", "Їдь кататися на лижах в Росію, зрадник".

Проукраїнські протести у Вермонті: дивіться відео

Світ має підтримати Україну прямо зараз, а не піддавати президента Зеленського цьому залякувальному шоу, яке відбулося вчора в Білому домі. Це було божевілля,

– сказав один із протестувальників, зауваживши, що поведінка Венса та його слова про недостатню вдячність Зеленського до США ганебні.

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До слова, у CNN зауважили, що насправді Зеленський висловив подяку США, їхнім офіційним особам чи громадянам за підтримку України 33 рази.