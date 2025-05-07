Йде боротьба, – республіканець сказав, чому Венс заговорив про завеликі вимоги Росії

Джей Ді Венс і Марко Рубіо змагаються за прихильність Дональда Трампа. Вони копіюють його риторику щодо війни в Україні та демонструють йому публічну лояльність. Венс, який раніше критикував Трампа, тепер відкрито його підтримує.

Водночас Рубіо змушений підлаштовуватись під позицію Трампа, попри власні переконання. Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус сказав 24 Каналу, що Венс і Рубіо прагнуть стати наступником Трампа у Республіканській партії.

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Як Венс і Рубіо намагаються продемонструвати свою лояльність Трампу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія висуває "занадто багато" вимог для припинення війни в Україні. За словами Бориса Пінкуса, ця заява пролунала одразу після того, як президент США Дональд Трамп сказав, що Владімір Путін хоче "занадто багато" – фактично, всю Україну.

У адміністрації Трампа вже зараз відчувається конкуренція за лідерство після його відходу. Він заявив, що не планує балотуватися на наступний президентський термін. Це одразу викликало інтерес журналістів: кого він розглядає як можливого наступника від Республіканської партії.

Трамп натякнув на 2 ключові фігури – державного секретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса. Між ними уже розгорнулася боротьба за його прихильність. Обидва намагаються довести свою лояльність, аби отримати підтримку.

Венс, за словами Пінкуса, – політик-хамелеон. Колись він називав Трампа фашистом, але нині демонструє повну підтримку та не шкодує слів захоплення на його адресу. Майже в кожному виступі він згадує Трампа, дякує йому та підкреслює свою відданість.

Марко Рубіо, своєю чергою, також зрозумів: поки Трамп залишається впливовим, потрібно говорити в його тональності. Яскравим прикладом стала його недавня заява, що "війна в Україні – це не війна Сполучених Штатів".

За словами Пінкуса, подібна риторика – вимушена. Насправді, у душі Рубіо має зовсім іншу позицію. Виступаючи на публічних заходах, він не раз висловлювався на підтримку України.

Але в команді Трампа він змушений пристосовуватись, іноді повторюючи його заяви – навіть ті, що здаються абсурдними. І все це – щоб зберегти довіру Трампа й наблизитися до його потенційного схвалення як кандидата від Республіканської партії.

Ось така між ними йде боротьба. Ми вже це відчуваємо,

– підсумував Борис Пінкус.

Раніше в Reuters оприлюднили текст "остаточної мирної пропозиції США", яку американський спецпредставник Стів Віткофф нібито представив європейським чиновникам.