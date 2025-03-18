Венс та Рубіо прибули до Білого дому, щоб бути присутніми під час розмови Трампа й Путіна
- Венс і Рубіо прибули до Білого дому для участі в розмові Трампа і Путіна.
- Трамп і Путін обговорюють Україну, дзвінок розпочався близько 17:00 за київським часом.
Венс і Рубіо прибули до Білого дому перед початком розмови Трампа і Путіна. Вони присутні під час розмови.
Трамп та Путін обговорюють зокрема Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Рубіо та Венс присутні на переговорах Трампа і Путіна
Як повідомляє CNN, віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар США Марко Рубіо прибули до Білого дому до початку переговорів Трампа з Путіним.
Дзвінок почався близькл 17:00 за київським часом.
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив позитивні очікування щодо переговорів Трампа та Путіна. Він зазначив, що американський президент добре знайомий з Путіним та знає його.
Заступник прессекретаря Білого дому Харрісон Філдс заявив, що на його думку, Путін поважає Трампа, тому що "розуміє, з ким має справу". Між лідером США та російським диктатором "склалися дуже хороші робочі стосунки, в яких обидві людини поважають одна одну".
Заступник прессекретаря Білого дому зазначив, що Путін "усвідомив", що він не зможе "грати з Трампом у ті самі ігри", як із його попередниками, зокрема Джорджем Бушем, Бараком Обамою і Джо Байденом.