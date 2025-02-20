Трамп стане президентом миру, – віцепрезидент США

Віцепрезидент США зробив заяву щодо Дональда Трампа. Зокрема, він зачепив його наміри вести перемовини зі всіма сторонами конфлікту.

️Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що Дональд Трамп стане президентом миру. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Трамп не виключає жодних варіантів

Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп готовий вести переговори з усіма сторонами конфлікту. Зокрема, і з Росією, щоб зупинити війну. За його словами, він не виключає жодного варіанту.

Якщо ви хочете завершити війну, ви повинні говорити з усіма, хто бере участь у бойових діях,

– зазначив він.

Він наголосив, що головна мета Трампа полягає у тому, що припинити кровопролиття та встановити довготривалий мир в Європі.

Він вірить, що зараз ми перебуваємо за крок до миру в Європі вперше за три роки.

Ця заява прозвучала після того, як Трамп висловив суперечливі думки стосовно України. Зокрема, він сказав про неймовірно низькі рейтинги Володимира Зеленського та про те, що Росія знищила б українські міста, "якби хотіла".