Україна та Європа не зможуть перемогти Росію, – Венс
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Європа не можуть перемогти Росію, посилаючись на аргументи, що війна не почалася б за президента Трампа і що Байден та Європа не мають шляхів до перемоги.
- Венс вважає, що Росія має перевагу в живій силі та озброєнні і що США повинні враховувати реалії конфлікту, а не тільки моралізаторство.
Віцепрезидент США зробив низку заяв. Зокрема, він також зачепив і питання повномасштабної війни в Україні.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Європа не зможуть перемогти Росію. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис у соцмережі Х.
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Є два аргументи
Венс навів обидва аргументи, які вони використовують із Дональдом Трампом. Перший – війна б не почалась, якби Трамп був на посаді. Другий – у адміністрації Байдена та у Європи з українцями не було жодного шляху до перемоги.
Це було правдою три роки тому, це було правдою два роки тому, це було правдою минулого року і це є правдою сьогодні,
– пояснив Венс.
Зазначимо, що віцепрезидент США називає війну РФ проти України "конфліктом".
Водночас Венс вважає, що Трамп "має справу з реальністю та фактами". Зокрема, із тим, що Росія має перевагу в живій силі та озброєнні і збереже її незалежно від подальших пакетів допомоги від Заходу.
Він також заявив, що США мають значні важелі впливу як на Україну, так і на Росію, а завершення війни вимагає розмови з людьми, які її почали та продовжують.
За словами Венса, продовження війни погано впливає також і на США.
Це лінива, історична нісенітниця – називати "умиротворенням" кожне визнання того, що інтереси Америки повинні враховувати реалії конфлікту. Цей інтерес – а не моралізаторство чи історична безграмотність – визначатиме політику президента Трампа найближчими тижнями,
– заявив Венс.
Раніше Трамп зробив цілу низку суперечливих заяв стосовно України та Володимира Зеленського.