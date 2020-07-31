Нещодавно у ЗМІ помітили, що у соціальній сторінці в Instagram кандидатки у мери Києва зі "Слуги народу" Ірини Верещук з'явились десятки тисяч ботів, тобто "накручених" акаунтів. Сама Верещук це підтвердила.

Що каже Верещук?

Вона заявила, що справді на неї за короткий час підписалось десятки тисяч ботів. Але, вона наголосила, що нічого не купляла. Про це нардепка написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Це працюють деякі "доброзичливці". Напевно, з метою заявити, що я купую ботів. Мої помічники вже пару днів намагаються вирішити цю проблему. Поки що, вона залишається. Так чи інакше, ми це вирішимо,

– написала нардепка.

Також вона вважає, що з точки зору технологій медіавійни – "це вчорашній день" і "ці дрібнички не допоможуть". Також вона звернулася до своїх ворогів:

Також, запам'ятайте: я нічого не забуваю, всі борги віддаю. З відсотками. Отже, подумайте. Ірка – вона така,

– наголосила Верещук.

Що відомо про ботів Верещук?

У понеділок, 27 липня, у Верещук було менше, ніж 1500 фоловерів. Вже до середи їх кількість перевищила 42 тисячі.



Кількість підписників Ірини Верещук різко зросла / Скриншот dymka.com.ua

Потім адміністрація соцмережі заблокувала кілька сотень неактивних акаунтів, які призначені для накрутки підписників. Зараз у неї їх 32,9 тисяч.



Кількість підписників у Верещук зараз / Скриншот 24 каналу

Довідка. Боти – це порожні профілі без публікацій, більшість з них навіть не з України. Їх створюють, щоб "накрутити" підписників, тобто створити уявлення активності та популярності сторінки.

Що відомо про Ірину Верещук?