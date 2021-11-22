Верещук запевнила, що Україна не подаватиме воду до окупованого Криму
Джерело:"Дом"
Ірина Верещук у понеділок, 22 листопада, здійснила візит на Херсонщину. Там політикиня заявила, що Україна не подаватиме воду до окупованого Криму, це заборонено законом та усіма можливими регулятивними актами.
Віцепрем'єрка – міністерка з реінтеграції окупованих територій Верещук наголосила, що водночас Україна добудує дамбу для стримування води у Північнокримському каналі. Наразі робота завершена на 90%. У будівництво вкладали державні гроші.
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Ми хочемо зробити так, щоб не було навіть шансів на те, щоб вода з'явилася, навіть якщо ми політично хочемо комусь щось довести,
– наголосила Верещук.
У Мінекології розвінчали міфи Путіна
У Мінекології повідомили, що для потреб кримчан запасів води на півострові мало б вистачити. Водночас власними діями Росія спричинила дефіцит.
Тому, безумовно, ось для цих цілей Україна воду туди постачати не буде. Бо це те саме, що працювати на окупанта,
– мовиться у повідомленні.
Дефіцит спричинили відразу 3 фактори:
- промисловість, яка споживає багато води;
- аграрний сектор;
- багатотисячна російська армія.