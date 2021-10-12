Верещук заявила, що може стати міністеркою оборони

"Слуга народу" Ірина Верещук відповіла на чутки про те, що вона може стати міністеркою оборони замість Андрія Тарана. Вона підтвердила, що справді має такі амбіції.

У фракції вже обговорювали її кандидатуру на цю посаду. Про це вона розповіла в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

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Верещук: Хтось мусить це робити

Верещук сподівається, що, якщо буде воля головнокомандувача, колеги її підтримують.

В мене немає "хочу" чи "не хочу" (стати міністеркою – 24 канал). Ми прийшли за плечима президента, але повинні брати на себе відповідальність,

– наголосила Верещук.

Вона відзначила, що звичайно готова очолити відповідну посаду. Адже має вищу військову освіту, а її чоловік – військовий. Також "слуга" – мама двох синів.

Про свої амбіції Верещук вже заявляла раніше. Перед Верховною Радою у липні 2021 року нардепка відзначила, що має сили, аби очолити посаду міністерки.

"Я добре знаю, куди йду і розумію, який для мене це становитиме ризик – репутаційний, політичний і психологічний. Хтось мусить це робити", – наголосила вона.

Водночас Верещук вважає, що Андрій Таран повинен відповідати за свої дії. Вона зауважила, що до нього є чимало претензій.

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