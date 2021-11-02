Верещук заявила, що очолити Мінреінтеграції їй запропонував Зеленський
2 листопада 2021 , 12:41Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Ірина Верещук розповіла, що Володимир Зеленський особисто запропонував їй очолити Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Окрім того, політикиня наголосила, що вже обговорювала це також з прем'єром Денисом Шмигалем.
Верещук заявила, що прем'єр-міністр та президент вже поставили перші завдання. Зокрема, Зеленський зробив це і як лідер нашої держави, і як лідер політичної сили.
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І Прем'єр-міністр поставив завдання, і президент як Верховний головнокомандувач і як лідер нашої держави й політичної сили,
– наголосила Верещук.
Політикиня наголосила, що готова очолити міністерство.
У "Слузі народу" підтримали кандидатуру Верещук
- Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що його політсила схвалила призначення Ірини Верещук на посаду міністерки реінтеграції окупованих територій.
- Окрім того, підтримали кандидатуру Олексія Резнікова як нового міністра оборони.
- Також нардеп повідомив, що з митниці йде Павло Рябікін. Він обійме посаду керівника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
- За призначення політиків на нові посади можуть проголосувати вже 4 листопада.