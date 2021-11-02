Верещук заявила, що очолити Мінреінтеграції їй запропонував Зеленський

Ірина Верещук розповіла, що Володимир Зеленський особисто запропонував їй очолити Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Окрім того, політикиня наголосила, що вже обговорювала це також з прем'єром Денисом Шмигалем.

Верещук заявила, що прем'єр-міністр та президент вже поставили перші завдання. Зокрема, Зеленський зробив це і як лідер нашої держави, і як лідер політичної сили.

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І Прем'єр-міністр поставив завдання, і президент як Верховний головнокомандувач і як лідер нашої держави й політичної сили,

– наголосила Верещук.

Політикиня наголосила, що готова очолити міністерство.

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