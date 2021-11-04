Верещук збирається приєднатися до ТКГ у статусі міністерки

4 листопада 2021 , 14:17
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Джерело:

24 канал

Ірина Верещук заявила, що збирається приєднатися до роботи Тристоронньої контактної групи. Водночас наразі політикиня свої плани не деталізувала.

На посаду міністерки з питань з реінтеграції окупованих територій Верещук призначили 4 листопада. Відповідне рішення підтримали 260 народних обранців.

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Щодо мого перебування у ТКГ. Так, я планую брати участь. Але щодо мого головування – це питання до вищого політичного керівництва держави,
– заявила політикиня.

Призначення Верещук: головне

  • З 2020 року посаду міністра з питань з реінтеграції окупованих територій обіймав Олексій Резніков. Водночас під час засідання 3 листопада 2021 року парламентарі підтримали відставку політика.
  • Нардепка Ірина Верещук заявила, що очолити Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України їй запропонував особисто президент Володимир Зеленський.
  • Раніше політикиня розповідала, що готова очолити Міністерство оборони. Зокрема, вона відчуває у собі силу й розуміє, чого потребує сьогодні армія.
  • Згодом в інтерв'ю 24 каналу заявила: "в мене немає "хочу" чи "не хочу" (стати міністеркою – 24 канал), ми прийшли за плечима президента, але повинні брати на себе відповідальність".
Автор: Мар'яна Бекало