Верховна Рада підтримала відставку Олексія Резнікова

Парламент підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони на засіданні 5 вересня. Призначення нового очільника Міноборони заплановано на 6 вересня.

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Резніков більше не міністр

Нагадаємо, що чутки про можливе звільнення Резнікова ходили вже давно. Однак, жодних офіційних підтверджень тому не було. Крапку у цьому питанні поставив президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні за 3 вересня.

У своєму виступі глава держави заявив про намір замінити міністра оборони. Олексія Резнікова має змінити нинішній глава Фонду держмайна Рустам Умеров.

Наступного дня Олексій Резніков подав до Ради свою заяву про звільнення. У Раді також зареєстрували заяву Умерова про його звільнення з посади глави Фонду.

Чотири голосували проти

Більшість народних депутатів підтримали відставку Резнікова. За проголосували – 327. Проти заміни міністра оборони виступили четверо нардепів. Ще 11 вирішили не голосувати зовсім.

Коли рішення було ухвалене, уся зала Верховної Ради аплодувала вже ексміністра стоячи.