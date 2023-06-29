Зміни в покараннях для військових: нардепка розповіла, чому вони важливі

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який пом'якшує відповідальність військових за втрату техніки під час воєнного стану. Депутати пропонують внести зміни Кримінальний кодекс, спираючись на реалії війни.

Про це 24 Каналу розповіла Олександра Устінова – нардепка, керівниця ТСК для контролю використання озброєння. За її словами, прийняття змін до Кримінального кодексу допоможе військовим зосередитись на виконанні своїх обов'язків.

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Що саме збираються змінити депутати

Верховна Рада одноголосно підтримала в першому читанні законопроєкт №9325 щодо покарання військових за помилки в експлуатації бойової техніки.

Ним депутати пропонують внести зміни до 3 статей Кримінального кодексу, у яких не було враховано обставини воєнного стану. Законопроєкт пом'якшує покарання за неправильне використання літальних апаратів та суден.

За словами Устінової, до цього часу в українському законодавстві не було прописано, як використовувати літальну техніку на час воєнного стану. Наприклад, за нормативами гелікоптер не може летіти на висоті, нижчій за 9 метрів.

Наші ж пілоти зараз можуть літати навіть на втричі нижчій висоті, приховуючи гелікоптер за деревами для того, щоб ворог його не виявив.

"Тож, якщо під час виконання цього складного маневру пілот пошкодить техніку, йому загрожуватиме покарання від 5 до 15 років. А це є вкрай несправедливо щодо наших захисників", – переконана Устінова.

Аналогічна колізія в Кримінальному кодексі стосується також військового флоту.

Олександра Устінова про законопроєкт №9325: дивіться відео

Які зміни внесуть у Кримінальний кодекс

Законопроєкт №9325 передбачає внесення змін до статей 415, 416 та 417 Кримінального кодексу України. Лише ці три статті не були адаптовані до реалій війни.

"Наприклад, якщо пілот збитого літального апарату виживає після падіння, він змушений, відповідно до норм мирного часу, надати план польотів та медичні картки. Якщо ж із якихось причин пілот не може надати ці документи, законодавство вважатиме його порушником", – пояснила Устінова.

Про повну декриміналізацію за ними не йдеться, але відтепер у подібних випадках буде можливість обмежитись дисциплінарними покараннями. Після прийняття закону за цими трьома статтями суд зможе виносити вироки без позбавлення волі.

За ці півтора року ворог збив не один український гелікоптер чи винищувач. І якщо при виконанні цих задач пілот порушив правила використання цивільної авіації, Державне бюро розслідувань змушене відкривати кримінальне провадження.

Щоб виправити цю помилку ми й підготували цей законопроєкт. Наші пілоти повинні думати виключно про захист українського неба, а не про те, як захистити себе від кримінальної відповідальності,

– переконана народна депутатка.

Крім того, законотворці порахували спільно з військовими, скільки в середньому коштує літальний апарат, та встановили мінімальну суму пошкодження для застосування цих статей Кримінального кодексу.

Згідно із законопроєктом, "матеріальною шкодою (державі) у великому розмірі" вважатиметься сума в 600 неоподаткованих мінімумів (близько 800 тисяч гривень), а "тяжкими наслідками" – сума в 60 000 неоподаткованих мінімумів (близько 80 мільйонів гривень).

Які ще законодавчі зміни можуть прийняти