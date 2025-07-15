Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію
- 15 липня Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів.
- Це вже 14-е продовження мобілізації з моменту початку вторгнення 24 лютого 2022 року.
15 липня Верховна Рада 14-ий раз від початку повномасштабного вторгнення схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Проти проголосував лише один нардеп.
14 липня президент Зеленський вніс до парламенту два законопроєкти щодо продовження мобілізації та воєнного стану. Після підтримки з боку депутатів вони набудуть чинності 7 серпня 2025 року і діятимуть до 5 листопада 2025 року, передає 24 Канал.
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Як голосували за продовження мобілізації?
За словами нардепа Ярослава Железняка, 320 депутатів висловилися "за" продовження воєнного стану, 16 не голосували, а один нардеп – Олексій Гончаренко – проголосував проти.
"За" мобілізацію – 304 депутати, 1 утримався, 1 проти (Гончаренко), ще 23 не голосували.
Гончаренко пояснив, що голосуватиме проти, допоки не будуть ухвалені чіткі терміни служби.
Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року парламент 14 разів продовжував мобілізацію:
- з 24 лютого по 25 травня 2022 року;
- з 25 травня по 23 серпня 2022 року;
- з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;
- з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;
- з 19 лютого по 20 травня 2023 року;
- з 20 травня по 18 серпня 2023 року;
- з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
- з 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року;
- з 4 травня до 11 серпня 2024 року;
- з 12 серпня до 9 листопада 2024 року;
- з 10 листопада 2024 року до 8 лютого 2025 року;
- з 8 лютого 2025 року по 9 травня 2025 року;
- з 9 травня 2025 року по 6 серпня 2025 року;
- з 7 серпня 2025 року по по 5 листопада 2025 року.