Складні, але потрібні рішення, – Міноборони про ухвалення законопроєкту про мобілізацію

У Міноборони відреагували на ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що в подальшому він набуде чинності, забезпечивши зміцнення національної безпеки та військової ефективності України.

7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". У повідомленні Міноборони зазначається, що цей крок має стратегічне значення для підвищення ефективності національної безпеки та готовності до викликів тривалої війни.

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Що передбачає законопроєкт про мобілізацію

У Міноборони розповіли, що зміни в законодавстві спрямовані на вдосконалення системи військової служби, зокрема врахування ротацій та відпочинку для військовослужбовців. Документ також надає можливості для здійснення мобілізації та рекрутації нових воїнів, забезпечуючи підрозділи можливістю доукомплектування та злагодження.

Зазначається, що представники Міністерства оборони та Генерального Штабу разом з комітетами парламенту активно співпрацюватимуть над врахуванням пропозицій та подальшою оптимізацією законопроєкту під час підготовки до другого читання.

Очікується, що ці зміни сприятимуть покращенню умов служби для захисників України та збільшать можливості оборони країни.

Новий законопроєкт про мобілізацію: основне

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погоджується стосовно необхідності удосконалення правил мобілізації в державі. Однак він зазначив, що новий законопроєкт уряду має ряд суперечливих норм.

Трохи згодом Дмитро Лубінець ввечері 6 лютого зробив нову заяву стосовно законопроєкту про мобілізацію. Український омбудсмен закликав депутатів ухвалити законопроєкт у першому читанні.

Законопроєкт вже ухвалили у першому читанні, але залишилося ще 14 днів на внесення змін. Потім його розглядатимуть у другому читанні. Депутат Ярослав Железняк вважає, що його можуть прийняти 22 – 24 лютого. Якщо це станеться і законопроєкт підпишуть на початку березня, він почне діяти через місяць.

До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. В процесі підготовки до другого читання команда Міноборони працюватиме з профільним комітетом Верховної Ради. В результаті цієї співпраці будуть враховані всі пропозиції, які покращать законопроєкт, а також зроблять ефективнішими державні політики щодо мобілізації, військового обліку та проходження служби.