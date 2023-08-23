В Україні відновили обов'язкове звітування партій: його не подавали з 2020 року

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про відновлення звітування партій. Тепер політичні сили зобов'язані доповідати про витрати державних коштів.

Обов'язкове звітування скасували ще у 2020 році. Закон створить особливий механізм за період неподання.

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Суспільство знову побачить витрати партій

За повернення подання звітності витрат партій проголосувало 309 нардепів. Законопроєкт дозволить суспільству знову контролювати, на що політичні сили направляють бюджетні кошти. Зокрема, ухвалений законопроєкт включає такі пункти:

відновлення подання звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру для парламентських партій;

встановлення терміну перевірки звітів НАЗК;

регламентування права партій на власний розсуд відмовитися від грошового внеску до дня подачі звіту;

особливий механізм за період неподання впродовж COVID-19 та дії воєнного стану.

НАЗК контролюватиме дотримання обмежень щодо фінансування політичних партій. Також воно перевірятиме на законність використання бюджетних коштів та чи вчасність подання звітів. На перевірку їм надається 90 днів.

На розгляд спорів щодо зупинки державного фінансування надається всього 20 днів – тобто процес пришвидшиться. Парламентські партії мають подати звіти протягом 90 днів, інші — протягом 120 днів. Тобто перші звіти можна очікувати до кінця лютого наступного року.

З 2020 року політичні партії не подавали звітність. Спочатку причиною була пандемія, а згодом дозвіл продовжили через воєнний стан.

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