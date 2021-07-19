Канікули почекають: Верховна Рада збереться на ще одне позачергове засідання

Парламент збереться у вівторок, 20 липня, на ще одне позачергове засідання. На ньому нардепи хочуть розблокувати для підписання низку законопроєктів щодо судової реформи.

Народні обранці зберуться на засідання о 14:00. Протягом засідання вони мають розглянути 10 проєктів постанов.

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Що розглядатимуть на засіданні

На позачерговому засіданні народні депутати розглянуть постанови, які блокують підписання чотирьох законопроєктів:

про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (№3711-д);

реформа "Укроборонпрому" (№3822);

про зміни щодо порядку призначення членів Вищої ради правосуддя (№5068);

про відповідальність за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (№5069).

Кворум не потрібен

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія розповів, що кворум на цьому засіданні не потрібен, передає пресслужба партії.

226 голосів необхідні лише для ухвалення позитивного рішення, голосування за законопроєкт чи постанову. А от кворуму для початку засідання для відхилення закону чи постанови не потрібно,

– сказав він.

Коротко про прийняття законопроєктів

13 липня Верховна Рада ухвалила закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів з правками Зеленського. Попередньо його прийняли ще 30 червня, однак президент наклав вето.

У той же день парламент підтримав ліквідацію "Укроборонпрому". Тепер на державний концерн чекає декілька етапів реформування

14 липня народні депутати ухвалили законопроєкти, які стосуються Вищої ради правосуддя. Це є фактично початком судової реформи.

! Це буде останнє засідання п'ятої сесії Верховної Ради, яка закінчиться 23 липня. Наступна сесія розпочнеться 7 вересня. Однак народні обранці ще зберуться на засідання під час Кримської платформи, а також проведуть урочисте засідання на честь Дня Незалежності.