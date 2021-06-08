Верховний Суд підтвердив вирок бойовику Фоменку – так званому "народному меру" Маріуполя

Верховний Суд визнав справедливим вирок так званому "народному меру" Маріуполя Олександру Фоменку. Все через посягання на територіальну цілісність України.
Прокурори довели, що житель Донецька у 2014 році сформував та очолив маріонетковий "орган влади". Він виконував обов'язки так званого "мера" Маріуполя, поки його протиправну діяльність не припинили.
До речі Окупанти на Донбасі проводять "тиждень мобілізації", – розвідка
Суд погодився з доказами Офісу генпрокурора та підтвердив рішення судів попередніх інстанцій, тобто вирок – 6 років 9 місяців в'язниці.
Що відомо про справу Фоменка
- Кандидатуру Фоменка на посаду так званого "мера" схвалювали окупанти. Про свою нову "посаду" Фоменко оголосив на мітингу 1 червня 2014 року в центрі Маріуполя.
- Повноваження "мера" Фоменко виконував із 1 до 12 червня 2014 року. Після цього його затримали сили АТО.
- До слова, на судовому засіданні обвинувачений свою провину не визнавав. Він стверджував, буцімто нічого незаконного не чинив. Бойовик називав справу політичною і сфальсифікованою.
Інші покарання для бойовиків
- На Запоріжжі у червні 2021 року засудили бойовика, який причетний до трагедії під Волновахою, де загинули 12 пасажирів автобуса. Він як керівник обстрілу отримав довічне ув'язнення.
- У травні латвійський суд засудив "Чорного Леніна" – відомого найманця донецьких бойовиків. Йому дали 2 років та 6 місяців в'язниці.