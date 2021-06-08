Верховний Суд підтвердив вирок бойовику Фоменку – так званому "народному меру" Маріуполя

Верховний Суд визнав справедливим вирок так званому "народному меру" Маріуполя Олександру Фоменку. Все через посягання на територіальну цілісність України.

Прокурори довели, що житель Донецька у 2014 році сформував та очолив маріонетковий "орган влади". Він виконував обов'язки так званого "мера" Маріуполя, поки його протиправну діяльність не припинили.

До речі Окупанти на Донбасі проводять "тиждень мобілізації", – розвідка

Суд погодився з доказами Офісу генпрокурора та підтвердив рішення судів попередніх інстанцій, тобто вирок – 6 років 9 місяців в'язниці.

Що відомо про справу Фоменка

Кандидатуру Фоменка на посаду так званого "мера" схвалювали окупанти. Про свою нову "посаду" Фоменко оголосив на мітингу 1 червня 2014 року в центрі Маріуполя.

Повноваження "мера" Фоменко виконував із 1 до 12 червня 2014 року. Після цього його затримали сили АТО.

До слова, на судовому засіданні обвинувачений свою провину не визнавав. Він стверджував, буцімто нічого незаконного не чинив. Бойовик називав справу політичною і сфальсифікованою.

Інші покарання для бойовиків

На Запоріжжі у червні 2021 року засудили бойовика, який причетний до трагедії під Волновахою, де загинули 12 пасажирів автобуса. Він як керівник обстрілу отримав довічне ув'язнення.

У травні латвійський суд засудив "Чорного Леніна" – відомого найманця донецьких бойовиків. Йому дали 2 років та 6 місяців в'язниці.

Суд визнав Фоменка винним та засудив до 6 років і 9 місяців ув'язнення ще у січні 2018 року. Однак тоді йому "зарахували" близько 3 років у СІЗО за "законом Савченко".