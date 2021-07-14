Верховний Суд не визнав указ Зеленського про скасування призначення Тупицького в КСУ

Раніше Володимир Зеленський видав указ, яким скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України. Тепер Верховний Суд визнав незаконним та протиправним цей указ президента.

Про таке рішення Верховного Суду видання повідомляє з посиланням на власні джерела у ньому. Також суд вирішив, що дії Зеленського щодо Тупицького є незаконними.

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Реакція Верховного Суду на указ президента щодо Тупицького

Верховний Суд визнав незаконним та протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.

Нагадаємо, президент видав і підписав цей документ наприкінці березня. Ним він скасував указ президента-втікача Віктора Януковича, який і призначив Тупицького суддею КСУ.

У Конституційному Суді тоді заявили про те, що указ Зеленського незаконний і виходить за рамки конституційних повноважень глави держави. Пізніше Тупицький подав позов до Верховного Суду.

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