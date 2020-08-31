В український парламент надійшов лист від заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна. У ньому мовиться про можливість проведення виборів на територіях окупованого Донбасу.

Заява Фокіна розширює попередню позицію, – Разумков

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова", інформує 24 канал.

До теми Мої слова потрапили туди, куди треба, – Фокін про реакцію на його заяви щодо Донбасу

Станом на сьогодні також є заява Вітольда Фокіна, вона розширює в деякій мірі ту позицію, яка була заявлена, але вона кардинально інша, хоча там і там, вона робиться представником делегації ТКГ,

– повідомив Разумков.

На самого спікера, внесення змін до постанови парламенту про місцеві вибори може поставити під сумнів саме голосування, або навіть штовхнути його до межі зриву.

Раніше листа до парламенту надіслав Кравчук

Зазначимо, що 20 серпня до Верховної Ради направив свого листа і голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук з проханням розглянути можливість внесення змін до постанови про місцеві вибори.

Як повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, наразі для проведення виборів на території ОРДЛО немає безпекових передумов.

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