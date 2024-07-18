На які вершини Карпат можна підійматися та чи видають дозвіл до "заборонених" гір

В Україні діє повна заборона на відвідування низки туристичних маршрутів у Карпатах. Не всі вони розміщені біля прикордонної зони.

Оскільки зараз сезон на гірський туризм, редакція 24 Каналу звернулася до ДПСУ, щоб розібратися, що заборонено, що ні й куди таки можна отримати дозвіл.

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На які гори можна підійматися

Для туристів доступні гори й загалом будь-які маршрути, які не увійшли в "заборонений список".

Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону й підполковник Ігор Заруднєв також уточнив в коментарі 24 Каналу, що всі території, які входять до прикордонної смуги, можна відвідувати за наявності письмового дозволу відповідного начальника загону (Чернівецького, Мукачівського тощо).

Отже, чіткого переліку "дозволених гір" немає – орієнтуйтеся за тими маршрутами, які не під забороною. До прикладу, у переліку заборонених гір відсутні: Говерла, Петрос, Гутин Томнатик, Ребра, Шпиці, Свидовецький хребет, Драгобрат, Хом'як, Маковиця, Скелі Довбуша, Синячка, Явірник-Ґорґан і багато інших.

Головне – уважно прокладайте маршрут, щоб на вашому шляху не опинились "заборонена гора" і прикордонний загін. Також ДПСУ дозволяє проходити маршрутом через прикордонну смугу, головне завчасно отримати письмовий дозвіл.

Все, що не заборонено, те дозволено. Але, якщо обраний Вами маршрут проходить через прикордонну смугу, то тоді Вам потрібен письмовий дозвіл,

– пояснив він.

Однак варто ще раз наголосити, що перелік заборонених гір і локацій в додатках до наказу начальника прикордонного загону під абсолютною забороною для туризму. І не всі вони входять до прикордонної смуги.

До прикладу, при підйомі на Говерлу ви не зможете йти через Говерляну, тож ідіть іншим шляхом. А підіймаючись на Гутин Томнатик, ви не зможете йти повз Піп Іван та озеро Марічейка.

Чи можна отримати дозвіл на відвідування "заборонених" гір та інших туристичних місць

Маршрути та точки, які зазначені в додатку до Наказу начальника прикордонного загону, як заборонені, відвідувати не можна.

Потенційні туристи, які надсилають звернення для отримання дозволу, отримують відмову,

– повідомив Ігор Заруднєв.

Заборонені гори Карпат: повний перелік недоступних локацій

Івано-Франківська область:

гори: Чивчин, Смотрич, Вухатий Камінь, Піп Іван, Бребенескул, Пожижевська, Менчул, Туркул, Мала Говерла (Говерляна), Брескул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчина, Дуконя, Пнів'є (Пневе), Кривопільський перевал;

Чивчин, Смотрич, Вухатий Камінь, Піп Іван, Бребенескул, Пожижевська, Менчул, Туркул, Мала Говерла (Говерляна), Брескул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчина, Дуконя, Пнів'є (Пневе), Кривопільський перевал; полонини: Кринта, Луковиця, Широка та Веснарка, озеро Марічейка;

Кринта, Луковиця, Широка та Веснарка, озеро Марічейка; урочища: Погорілець, Ґаджина, Подороватий, Угорські Скелі (Угорське Каміння).

Чернівецька область:

радіолокаційна станція Памір (гора Томнатик),

водоспад Чемернарський Нижній Гук (населений пункт Долішній Шепіт),

центр відновлення зубрів природного парку Вижницький (населений пункт Берегомет),

музей садиба Ольги Кобилянської (населений пункт Димка),

печера Попелюшка, або імені Емілія Раковіце (населений пункт Подвірне),

Романковецький парк поміщика Балонеску (населений пункт Романківці),

музей гончарства (населений пункт Коболчин).

Закарпатська область:

Відповідного додатку до наказу начальника прикордонного загону на сайті ДПСУ знайти не вдалося. Однак є заборона на певні туристичні маршрути від Закарпатської ОВА, яка діє ще з 2022 року.

Отже, на Закарпатті заборонені туристичні шляхи у точках:

перехід Убля/Малий Березний – селище міського типу Великий Березний – урочище Явірник – село Сіль – урочище Княгиня – село Стужиця – село Загорб – гора Черемха – село Лубня – гора Плишка – село Верховина-Бистра – перевал Ужоцький;

гора Стіг – гора Межипотоки – гора Піп Іван;

Мармароський перевал – полонина Лисича – село Ділове;

із села Ділового до гори Піп Іван на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;

до водоспаду Ялинський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;

до мінерального джерела в урочищі Головач на території Мармароського природоохоронного науково-дослідного відділення;

село Стужиця – Праліси – Кременець на території Ужанського національного природного парку;

урочище Бистрий – лісовий будинок – Стела на кордоні на території Ужанського національного природного парку;

село Стужиця – гора Кременець на території Ужанського національного природного парку.

Заборонені гори Карпат: показуємо на карті

Для зручності ви можете відкрити карту в новому вікні, перейшовши за посиланням.

Заборонено під'їжджати до кордону ближче ніж на 5 кілометрів без відповідного дозволу. Тож орієнтуйтеся на це, коли обираєте маршрут для походів у гори. Виключення є лише для деяких державних служб.