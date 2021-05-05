У Харкові 2 травня виявили вбитими 29-річного чоловіка та його 24-річну співмешканку. Згодом затримали підозрюваного. На суді він сказав, що насправді лише захищався від ревнивого чоловіка, який вбив кохану через зраду.

Молодому чоловікові 5 травня обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. На суді затриманий сказав, що дівчину вбив її хлопець. До теми Жорстоке вбивство молодої пари в Харкові: що відомо поліції – фото

Засідання суду, де обирають запобіжний захід підозрюваному в подвійному вбивстві / Фото "Об'єктива" Більше про суд Перед судом постав студент, якому приблизно 22 роки (народився в 1999 році). На взятті під варту наполягала прокуратура.

Підозрюваний у вбивстві харківської пари на суді / Фото "Об'єктива" Прокурорка Салтівського району Харкова заявила, що в домі підсудного знайшли речові докази. Однак вона не розповіла, які саме.

Адвокат говорить із підозрюваним у вбивстві / Фото "Об'єктива" Яка версія підсудного Адвокат підозрюваного повідомив, що хлопець не визнає своєї вини в подвійному вбивстві.

За його словами, у них із померлою дівчиною був інтимний зв'язок.

Їх застав на гарячому її партнер, який і вбив свою співмешканку.

Згодом чоловік накинувся на її коханця, однак той чинив опір і вбив його.

Підозрюваний у вбивстві студент читає документ / Фото "Об'єктива" Зверніть увагу! Мертвою пару знайшла мати вбитого, яка прийшла провідати сина. Трагедія трапилася в будинку на вулиці Дружби Народів. В обох тіл було багато ножових поранень.