Перегнав Мі-8 в Україну: пілот з Росії розповів про втрати росіян, кількість авіації й зарплати
Джерело:Володимир Золкін
Російський льотчик Максим Кузьмінов перегнав вертоліт Мі-8 з країни-агресорки в Україну за сприянням ГУР МО. Він виступає проти війни у нашій державі та вважає всі дії Росії – геноцидом.
Крім того, він також поділився важливою інформацією щодо стану речей, який зараз є в російській авіації. Зокрема, він розкрив, скільки російська влада платить пілотам за вбивство в Україні, а також скільки його знайомих загинули на фронті в Україні.
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Російський пілот розповів про авіацію країни-агресорки
Максим Кузьмінов зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України загинули більше ніж 15 його знайомих пілотів. Він наголосив, що це були люди, яких він особисто знав і з ними контактував.
З моїх знайомих, може, 15 – 20 осіб. Прямо тих, яких я особисто знав, з якими перебував у якихось стосунках. Не просто так, один раз бачив,
– розповів він.
Крім цього, він наголосив, що у країни-агресорки наразі є великий арсенал авіації, це як літаки, так і гелікоптери. Ба більше, Кузьмінов додав, що російська влада платить понад 150 тисяч рублів за те, щоб пілоти вбивали громадян нашої держави.
Наостанок російський льотчик розповів, що серед його знайомих пілотів були й ті, хто відмовлявся виконувати бойове завдання. Після цього їх затримували російські правоохоронці.
Що відомо про переганяння вертольота Мі-8 в Україну
- У ГУР МО 23 серпня розповіли, що в результаті шестимісячної спецоперації Україна успішно виманила гелікоптер Мі-8АМТШ разом із вантажем. Так, українські Збройні сили отримали життєво важливі компоненти для винищувачів Су-27 і Су-30СМ.
- Начільник української розвідки Кирило Буданов зазначив, що ця спецоперація під кодовою назвою "Синиця" стала можливою завдяки тому, що наші спецпризначенці змогли знайти правильний підхід до російського пілота. Зокрема, ГУР вивезло родину пілота за межі Росії, а також надала йому гарантії безпеки в Україні.
- Сам пілот Максим Кузьмінов розповів, що мотивом його вчинку стало категоричне несприйняття війни Росії проти України. Він також закликав інших російських льотчиків наслідувати його приклад і передавати Україні справну авіацію Росії.