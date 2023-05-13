"Коли вірив у ППО, а вона підвела": у росіян депресія через падіння вертольотів та винищувачів

Після падіння двох вертольотів Мі-8 та винищувачів у росіян почалася справжня депресія. У мережі вони жаліються на те, що офіційно влада не коментує інциденти, а також не розуміють, як "пе-ве-о" могла збити свою ж авіацію.

У Росії 13 травня виявилося "нельотним днем". За декілька годин окупанти втратили 2 вертольоти Мі-8, а також винищувачі Су-24 і, ймовірно, Су-35. Через це у російських соцмережах розгорівся неабиякий скандал, повідомляє 24 Канал.

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Хіт-парад самоліквідації не сподобався росіянам

Пропагандисти від падіння першого гелікоптера Мі-8 замовчували ситуацію. Версії подій постійно відрізнялися одна від одної, а офіційно збиття ніхто не хотів підтверджувати. Через інформаційний вакуум у росіян почалася справжня істерика – яких тільки теорій вони не вигадали.

Відео з моментом падіння вертольота опублікували у мережі очевидці. Вони стверджували, що впав буцімто "український вертоліт", а російське "пе-ве-о" захистило їх від атаки. Але згодом з'ясувалося, що розбився російський вертоліт. Після цього у росіян почалася істерика.

У мережі ширилися інформація, що збили буцімто ракету, але на опублікованих кадрах чітко видно, що то вертоліт. Деяким росіянам, вочевидь, набридло, що їх тримають за дурнів, а тому почали лаятися. Російську владу почали звинувачувати у брехні, а військових – у "дружньому вогні".

У деяких кровожерливих кремлівських прихильників навіть з'явилася ідея, про буцімто припинення так званої "спецоперації".

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За кілька годин окупанти втратили 4 повітряних судна