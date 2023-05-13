"Коли вірив у ППО, а вона підвела": у росіян депресія через падіння вертольотів та винищувачів
Після падіння двох вертольотів Мі-8 та винищувачів у росіян почалася справжня депресія. У мережі вони жаліються на те, що офіційно влада не коментує інциденти, а також не розуміють, як "пе-ве-о" могла збити свою ж авіацію.
У Росії 13 травня виявилося "нельотним днем". За декілька годин окупанти втратили 2 вертольоти Мі-8, а також винищувачі Су-24 і, ймовірно, Су-35. Через це у російських соцмережах розгорівся неабиякий скандал, повідомляє 24 Канал.
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Хіт-парад самоліквідації не сподобався росіянам
Пропагандисти від падіння першого гелікоптера Мі-8 замовчували ситуацію. Версії подій постійно відрізнялися одна від одної, а офіційно збиття ніхто не хотів підтверджувати. Через інформаційний вакуум у росіян почалася справжня істерика – яких тільки теорій вони не вигадали.
Відео з моментом падіння вертольота опублікували у мережі очевидці. Вони стверджували, що впав буцімто "український вертоліт", а російське "пе-ве-о" захистило їх від атаки. Але згодом з'ясувалося, що розбився російський вертоліт. Після цього у росіян почалася істерика.
У мережі ширилися інформація, що збили буцімто ракету, але на опублікованих кадрах чітко видно, що то вертоліт. Деяким росіянам, вочевидь, набридло, що їх тримають за дурнів, а тому почали лаятися. Російську владу почали звинувачувати у брехні, а військових – у "дружньому вогні".
У деяких кровожерливих кремлівських прихильників навіть з'явилася ідея, про буцімто припинення так званої "спецоперації".
Більше істерики росіян – у каруселі:
За кілька годин окупанти втратили 4 повітряних судна
- Уранці 13 травня у мережі почали ширитися кадри падіння вертольота у Брянській області. Пропагандисти спочатку стверджували, що причиною аварії стало "загоряння двигуна", проте згодом опублікували кадри, на яких видно як російська ППО збиває вертоліт.
- Згодом у мережі з'явилися кадри падіння ще одного вертольоті Мі-8 і знову у Брянській області. Проте, що стало причиною падіння, росіяни замовчують.
- Але на цьому "літакопад" не закінчився. Через деякий час стало відомо, що у Брянській області впав і винищувач Су-34. Попередньо відомо, що екіпаж загинув, а пілот і штурман змогли катапультуватися.
- Зараз мережею шириться інформація про падіння ще одного винищувача – Су-35. Пропагандисти намагаються приховати цей факт, проте російські "воєнкори" вже підтвердили у соцмережах падіння ще одного літака.
- Офіційно влада на інциденти не реагує та ніяк не коментує втрату відразу 4 повітряних суден. Але пропагандисти вже розкручують теорію про причетність буцімто "української ДРГ". А ось факти про те, що судна могла збивати російська ППО, – ігнорують.